Bídná Olomouc. Nevidím světlo na konci tunelu, přiznal kouč Moták

Důvodů kohoutí bídy je víc. Kromě všeobecné zatuhlosti po zákazu sportu stále část týmu bojuje s nákazou a k tomu sčítají dlouhodobě zraněné hráče. „Ti, kteří ještě pozitivní nebyli v první várce, tak jsou pozitivní teď. Navíc se nám v Liberci zranil Kuba Navrátil, takže nám vypadli ze sestavy další čtyři a to číslo je už hrozivé,“ připustil kouč.



Talentovaný mladík Navrátil, který vnášel do hry kohoutů příjemné oživení a v jedenadvaceti ukazoval, že na extraligu stačí, bude chybět měsíce. „Je to na dlouho,“ komentoval bez upřesnění Moták. „Máme čtyři dlouhodobě zraněné útočníky ze základní sestavy. Nikdy nebudu brečet, ale...“

Ze zdravotních důvodů chyběl na domácí lavičce i Jan Tomajko a díry v sestavě lepili kohouti všelijak. Do utkání zasáhli tři náctiletí James Joshua Mácha (18), Jan Bambula (19) a Adam Rutar (19), na lavičce byl ještě připravený 17letý obránce Šimon Groch.

Poprvé oblékli dres kohoutů také dva hosté z Jihlavy, obránce Tomáš Černý a útočník Tomáš Čachotský. „Problém je v tom, že ti kluci jsou na ledě ještě méně než my. Začali v neděli a hned do toho skočili. I pro ně je to určitě složitá situace,“ vnímá Moták.

Osmatřicetiletý Čachotský se do extraligy vrátil po dvou letech a mohl i skórovat. „V pondělí jsme měli v Jihlavě první společný trénink a po něm jsem se dozvěděl, že se mám sbalit a hlásit se v Olomouci. Bylo to narychlo, ale v dnešní době to tak je. Extraligu jsem už ani moc nečekal, takže děkuju Olomouci. Měl jsem tam dvě šance, které jsem mohl proměnit, a zápas mohl vypadat jinak,“ litoval Čachotský.

Zlín nasměroval k výhře Bedřich Köhler krátce před první přestávkou a zkraje druhé části proměnil brejk Jakub Šlahař. Jediný světlý okamžik zažili kohouti na začátku třetí třetiny, kdy šťastnou tečí snížil Jan Káňa. Puk se došoural jen pár centimetrů za čáru, gólman Beranů Libor Kašík mohl litovat, že přišel o nulu takto.

„Gól Olomouce mohl padnout spíš jinde, z mého pohledu byl šťastnější. Po teči už jsem z pohybu nedokázal nic udělat a projelo mi to mezi nohama do brány. Jsem ale strašně rád za ty tři body po pauze,“ pochvaloval si Kašík.

Byl nejlepším hráčem utkání, tváří v tvář vychytal Buriana, Čachotského i Káňu v těch největších šancích Mory. „Libor Kašík byl stavební kámen. Celkově to byl dobrý výkon všech pětek, kolektivně ubojované. Bylo ale vidět, proti zápasu se Spartou to bylo o level níž. Nevím, kolikrát byla Olomouc na ledě, my jsme byli pětkrát a ještě to není ono. Nemastné, neslané, ale bereme tři body a určitě se po výhře půjde dobře na trénink,“ tuší zlínský trenér Martin Hamrlík.

Hůř se bude připravovat kohoutům, kteří jsou i po šestém zápase na pouhých dvou výhrách. A hlavně v útočném pásmu působili nesehraně až zmateně. „Tyto zápasy jsou ty nejlepší tréninky. Nechci to tak brát, ale hráči tak získávají kondici. Čím dříve to bude, tím lépe. U nás je problém, že jsme byli nemocní až začátkem října, pak rekonvalescence a nahodit motory zpátky je poměrně složité,“ přemítá Moták.

Sám ale vnímá, že se rychlé zlepšení, hlavně v případě marodů, nedá očekávat. „Světlo na konci tunelu? Zatím ho nevidím. Vidím to, že máme zraněné hráče. Potřebujeme, aby se hráči, od kterých chceme, aby byli oporami, uzdravili. Musí se vyléčit a pak můžeme být dobří a kvalitní. A možná i výborní,“ věří kouč.

Kdy to však bude, nikdo netuší.