Čachotského si půjčila Olomouc. Už jsem to nečekal, přiznal útočník

„Děkuji Olomouci za to, že mi nějakou možnost dala,“ usmál se Čachotský, který si připsal 289. start v extralize. „Už jsem to ani moc nečekal, abych pravdu řekl.“



Ani dva hosté, které si kohouti přivedli na pomoc, však nezvládli odvrátit porážku 1:4. „Problém je v tom, že ti kluci jsou na ledě ještě méně než my,“ uvědomuje si trenér Hanáků Zdeněk Moták.

„Začali v neděli a hned do toho skočili. I pro ně je to určitě složitá situace.“ To ostatně potvrzuje i Čachotský. „V Jihlavě jsme měli tři dobrovolné tréninky, jen v osmi lidech. A první společný trénink v úterý,“ popisuje. „Ale myslím, že tohle je pro všechny víceméně stejné, moc mančaftů nemělo možnost trénovat.“

Že mu herní vytížení chybí, potvrdil produktivní jihlavský forvard v zápase. „Měl jsem dvě šance, které jsem mohl proměnit. Ale řešení bylo z mé strany trošku zbrklejší, mohl jsem si zachovat trochu chladnější hlavu. Ale bez té praxe to není jednoduché,“ líčí hokejista, který v tomto ročníku v šesti zápasech za Duklu nasbíral 7 bodů (2+5).

Rozdíl mezi extraligou a Chance ligou Čachotský vnímal. „Jasně. Hráči mají rychlejší přístup, jsou dřív u vás, máte na všechno míň času. Je to prostě znát, že je extraliga minimálně o stupeň výš,“ připouští zkušený veterán.

Ten krátce po utkání nevěděl, jestli Olomouci bude pomáhat i v dalších zápasech. „Momentálně vám nejsem schopen odpovědět, protože sám nevím, jak to bude. Po úterním tréninku jsem se dozvěděl, že se mám sbalit a hlásit se tady. Všechno to bylo narychlo,“ vysvětluje. „S trenérem teprve budu mluvit, takže se pak dozvím co a jak.“

Jasnější zatím není ani termín, kdy by se měla rozjet Chance liga. „Nějaké nástřely možného začátku tam jsou, prvně se mluvilo o 21. listopadu, pak zase až o 30. listopadu. Takže to konečné datum ještě asi stanovené není,“ krčí rameny.

Pro něj měl duel se Zlínem zvláštní příchuť, za Berany totiž v minulosti odehrál bezmála šest desítek utkání. „Kluky jsem znal, ale na zápas jsem se chystal jako na každé jiné utkání,“ usmál se Čachotský.