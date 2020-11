Ať jsem pozitivní, přál si zlínský útočník Köhler. Teď pálí ostrými

„Lešoun to dělal ještě cíleněji. Dával žabičku, klidně i z rohu. Ode mě to byla větší improvizace,“ říká bývalý Leškův parťák.

Do zadní strany Konrádova betonu jste ale střílel s jasným úmyslem, ne?

Jo, jo. Už to bylo ke konci třetiny, led nebyl kvalitní. Čekal jsem celou dobu, až puk vyplave před bránu. Jenže na ledě se brzdil a nevyšlo by to, tak jsem si pro něho šel za bránu. Jiná možnost, než to zkusit o jeho beton, mě nenapadla.

Dva góly Spartě, jeden Olomouci. Kde se ve vás vzala po dlouhé přestávce taková střelecká fazona?

Nevím. Čas strávený na ledě chybí, ale myslím, že jsem přes ty tři týdny docela dost trénoval. Kondici jsem si udržel. Fyzicky jsem na svém standardu. Hokejově těžko posoudit. Odhadoval bych to na osmdesát procent toho, co dokážu.

Jak trénuje hokejista v přerušené sezoně?

Dá se cvičit doma s vlastním tělem, dělal jsem tabatu, kardio, chodil běhat. Párkrát jsme se sešli venku a zahráli si fotbal.

Hokejku jste v rukou nedržel?

Byl jsme si párkrát se synem zastřílet na asfaltovém hřišti. Ale nic víc se proto nedá udělat.

Přesto jste se jako tým vrátili v lepší herní formě než před pauzou. Tohle jste asi nečekal?

Pauza byla poměrně dlouhá. Ale už první trénink na ledě po čtyřtýdenní přestávce se mi líbil. Nebylo to zdaleka srovnatelné s tím, když přijdete v červenci na led po letní přípravě. To je daleko větší nápor na tělo, na hokejové partie - třísla, záda. Byl jsem příjemně překvapený.

Rázem vám vycházejí vám také početní výhody. Ve dvou duelech jste proměnili tři.

To je další věc, která mě překvapila. Před pauzou jsme nevyužili ani jednu přesilovku. Tak to někdy je. Pilujete je, věnujete jim x tréninků a nejde to. Pak se sejdete po takové době a nějakou improvizací branky dáte.

Mrknete občas na extraligové pořadí, i když kvůli nestejnému počtu odehraných střetnutí nemá takovou vypovídací hodnotu?

Zrovna po utkání v Olomouci jsem se podíval. Člověk sleduje výsledky kolem sebe. Tabulka je pořád jakýmsi hodnocením vaší práce.

Díky prodělané nákaze nemusíte 90 dnů na koronavirové testy. Ulevilo se vám?

Když jsme kvůli podezření začali chodit na testy, tak moje první myšlenka byla, ať jsem pozitivní. Okamžitě mě napadlo, že kdo bude negativní, tak se dostaneme do nevýhodné situace. Nebude to pro něho nic dobrého, jen starosti navíc. Říkal jsem si, že jestli má být někdo covid pozitivní, tak ať jsem také. Měsíc uplynul a teď máme ještě dva klid od testování a můžeme se soustředit jenom na hokej.

Jak jste zvládl karanténu a covid?

Dva tři dny jsem se necítil úplně fit, byl jsem unavený, bolela mě hlava. Ale už čtvrtý den po pozitivním testu jsem začal trénovat.

Zápasy teď půjdou rychle za sebou. Vyhovuje vám to?

Zatím jsme odehráli dva zápasy, uvidíme za čtyři, pět týdnů. Moc extraligových hráčů se s takovým kalendářem nesetkalo. Při tak nahuštěném programu se asi budou kumulovat zranění, zátěž na tělo je větší. Ale pro každého je to stejné. Každý má plus minus stejný program. A nakonec není jiná možnost. Zaplať pánbůh, že můžeme chodit každý den na zimák a hrát zápasy.

Objevily se návrhy odehrát dva duely ve dnou dnech jako v play off. Souhlasíte?

Nevidím v tom žádný problém. Jsem pro. Asi nebudeme hrát pět zápasů za týden, ale jednou čas kumulované zápasy v pohodě zvládneme. Jsme profi sportovci.

V pátek doma hostíte Pardubice, které se trápí. Před pauzou jste u nich vyhráli, věříte si na ně?

Vždycky se to brát ze dvou úhlů. Nedaří se jim, pojďme to využít. Na druhou stranu to budou chtít zlomit. Je to zápas proti sousedovi v tabulce, takže o to důležitější. Když vyhrajeme, můžeme jim odskočit.

Už jste si zvykl, že jsou tribuny prázdné, nebo to ani nejde?

Je to naprd. Lidi chybí. Všichni si teď uvědomuje více než jindy, že hokej se hraje hlavně pro lidi, že to není fráze. Lidi jsou opravdu koření sportu a bez nich je to těžké. Ale zase bych zopakoval, buďme rádi, že můžeme v nějakém režimu vykonávat svoji práci. Tři týdny jsme doma seděli na zadku.

V Olomouci pouštěli fandění z reproduktorů. Přivítal jste to?

Moc se mi to nelíbilo. Takové fandění ani nepřidá domácímu týmu. Vnímal jsme to jako takový rachot. Raději ať je ticho než tohle.

Jste optimistou, že se diváci vrátí do hlediště ještě v aktuální sezoně?

Na to se těžko odpovídá, ale můj osobní názor je, že sezonu dohrajeme bez lidí. Zní to smutně. Kéž bych se mýlil.