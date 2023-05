Boleslav vítá další posily: přichází Pyrochta, vrací se Růžička se Skalickým

Šestadvacetiletý Pyrochta, bývalý hráč Liberce, Komety Brno a Vítkovic, se vrací do extraligy po dvou letech, během nichž působil nejdříve ve finském celku SaiPa Lappeenranta a loni v únoru přestoupil do Luley.

V jejím dresu si v uplynulé sezoně připsal v 62 zápasech švédské ligy včetně play off osm bodů (3+5). Zahrál si i finále Ligy mistrů, v němž Lulea prohrála s Tapparou Tampere 2:3.

„Filip je šikovný a velmi dobře bruslící hokejista. Myslím, že dvouletá severská štace mu hodně dala a že si tam zvedl sebevědomí. Možná to úplně nevypadá, ale Filip umí být velmi produktivní a já věřím, že nám hodně pomůže v přesilovkách,“ věří sportovní ředitel Mladé Boleslavi Martin Ševc.

V extralize má Pyrochta na kontě 209 utkání a 56 bodů (10+46). V sezoně hrál také na farmách Nashvillu v Milwaukee v AHL a v celku Atlanta Gladiators v ECHL.

Prvním květnem hlásíme tři přírůstky do našeho A týmu. Jsou jimi brankář Jan RŮŽIČKA, obránce Filip PYROCHTA a útočník Pavol SKALICKÝ

O rok starší Skalický působil v Boleslavi mezi lety 2018 až 2020 a v extralize ze 112 utkání nasbíral 73 bodů (27+46). Za tři roky ve finské lize zaznamenal ve 168 utkáních 98 bodů (45+43). Má tři tituly ve slovenské extralize: jeden s Košicemi a dva s Banskou Bystricí. V dresu Slovanu Bratislava si zahrál KHL.

„Je to charakterově výborný kluk, který je skvěle silově vybaven, což by nám mělo přinést důraz na obou stranách kluziště. A v jeho případě taky samozřejmě počítáme s góly,“ podotkl Ševc.

Zleva Pavol Skalický z Mladé Boleslavi a Guntis Galvinš z Třince.

Šestadvacetiletý Růžička chytal s výjimkou minulé sezony v extralize výhradně v mateřské Mladé Boleslavi. Ve 38 zápasech má průměr 2,38, úspěšnost zákroků 91,27 procenta a sedmkrát udržel čisté konto.

„Nemá cenu si něco nalhávat, Honza za sebou nemá úplně povedenou sezonu a je si toho dobře vědom i on sám. Je to ale kluk s výborným charakterem a tím pádem vím, že na tom bude chtít maximálně zamakat a věci změnit. Všichni tady ho dobře známe a víme, že má na mnohem víc. Věříme, že budeme oporou my jemu i on nám,“ uvedl Ševc.

Hostující brankář Jan Růžička vyráží betonem střelu kladenského forvarda Matěje Berana.

Na pozici kondičního trenéra končí po čtyřech sezonách Ondřej Ježek a nahradil jej Michael Obrtel. „Pozice kondičního trenéra je tak trochu nevděčná, protože veškerou svou činnost odvádí vlastně na pozadí a málokdy je dostatečně oceněná. Přitom v posledních letech jsme těžili z velké části právě z Ondrovy práce,“ dodal Ševc.

Již dříve klub oznámil příchody Američana Zacha Osburna z Michalovců, dalšího beka Jana Štibingera z Liberce a útočníky Fina Mattiho Järvinena z Hämeenlinny s Filipem Suchým z Plzně.