Statná pomoc do obrany. Vítkovice přivádí urostlého Slováka Zeleňáka

„Vojtech Zeleňák je mladý bek, vysoký, urostlý, díky čemu umí hrát dobře do těla a nemusí se bát fyzické hry. Je to hráč, který má potenciál a my věříme, že jej u nás ve Vítkovicích rozvine a bude se mu u nás co nejvíce dařit,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Roman Šimíček.

Zeleňák si v uplynulé sezoně za Frýdek-Místek připsal ve 47 zápasech sedm bodů za dvě branky a pět asistencí.

V první lize hrál i za Litoměřice, Benátky nad Jizerou a Jihlavu a v 92 duelech nasbíral 13 bodů (3+10). V tomto ročníku nastoupil v šesti duelech v Lize mistrů za Třinec, ale v extralize se v dresu mistra neobjevil.

Joni Ikonen (vlevo) z Finska a Vojtech Zeleňák ze Slovenska na světovém šampionátu juniorů

Z Košic odešel v 15 letech do Přerova a po jedné sezoně se stěhoval do pražské Sparty. Prošel také mládežnickými kategoriemi národního týmu, zahrál si i na juniorských světových šampionátech do osmnácti a do dvaceti let.

Ve slovenské extralize nastupoval nejdříve za slovenskou dvacítku a potom i za Zvolen, Košice, Michalovce a Trenčín. Krátce také působil v celku Bratislava Capitals z mezinárodní rakouské ligy ICEHL.