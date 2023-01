Stránský, Pláněk, Jánošík a Bernad podepsali v Boleslavi nové smlouvy

„Je to pro mě základní kostra týmu, ať už herní nebo takříkajíc lidská, kolem které chceme stavět,“ uvedl sportovní ředitel klubu Martin Ševc.

Dvaatřicetiletý kapitán týmu Stránský si v 35 zápasech tohoto ročníku připsal 14 bodů za osm branek a šest asistencí. „Nové role se zhostil velmi dobře, je z něj skvělý kapitán. Je na něm vidět zdravé sebevědomí, což se promítá i do skutečnosti, že se mu daří bodově,“ řekl Ševc.

O rok mladší Pláněk hájí barvy Bruslařů již pátou sezonu, dosud v ní nastoupil do 34 utkání s bilancí tří branek a stejného počtu nahrávek. „Je nedílnou součástí našich zadních řad a zároveň jeden z lídrů týmu. Je to zkušený a charakterový hráč, na kterého je spoleh a který by pro tým udělal všechno,“ ocenil Ševc.

Osmadvacetiletý Bernad přišel do Mladé Boleslavi již v roce 2012 z Písku. Od té doby hrál jinde jen během několika hostování, naposledy v této sezoně v Karlových Varech. V 35 zápasech nastřádal sedm bodů (3+4). „Je v nejlepších hokejových letech a pořád má potenciál se zlepšovat. Je to takové ‚lepidlo‘ kabiny. Charakterově výborný hráč, který ví, co je kdy potřeba,“ podotkl Ševc.

Slovenský reprezentant Jánošík absolvuje v mladoboleslavském týmu druhou sezonu. Ve 28 duelech dal gól a na další čtyři nahrál.

Semifinalista posledních dvou ročníků neprožívá zatím zrovna povedenou sezonu. Bruslařský klub je až jedenáctý a před týdnem sáhlo klubové vedení kvůli špatným výsledkům k odvolání kouče Ladislava Čiháka. Jeho nástupce dosud neoznámilo.