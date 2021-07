Na rozhovor pro iDNES Premium dorazil s dobrou náladou. U neperlivé vody se Hořava často rozesmál, když mluvil o sobě, egu a nepřijatelné nudě, a zvážněl, když vysvětloval, v co upřímně věří a co by český hokej posunulo vpřed.

Vím, zní to hrozně blbě, ale já když přijdu k týmu a dávám ho dohromady, tak mě to moc baví. Ale jak se režim zaběhne... Rutina mě začne nudit. Miloslav Hořava