Nový Pešánův šéf. Sejmu z Filipa stres, funkcí má hodně, říká Nedvěd

Odteď není za nominaci do reprezentace zodpovědný trenér, ale generální manažer, tedy vy. Věříte tomu kroku?

Pevně. Sejmu z Filipa Pešána stres, který na něm v posledních třech týdnech visí, ale i tlak spojený s výsledky na velkých akcích z šéfa českého hokeje Tomáše Krále. Zodpovědnost leží na mně. A hlavní trenér se bude soustředit na to nejdůležitější. Na trénování.

Bylo potřeba z nich ten tlak sejmout?

Filip má hodně funkcí a tohle mu zjednoduší práci. Je to zkušený trenér, silný a inteligentní, takže myslím, že to zvládal, ale přesto nikdy nemůžete nikoho připravit na to, co vás čeká na prvním mistrovství. I pro něj to bylo oproti klubové úrovni něco jiného. V některých situacích dokonce diametrálně odlišného.

Neriskujete vlastní pověst?

Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Jasně, umím si to spočítat, jdu s vlastní kůží na trh a pocítím silnější tlak. Všechno spadne na mou hlavu, uvědomuju si to. Zároveň to ale neznamená, že se s kolegy nebudu bavit, kdo v mužstvu má a nemá být. Budu kroky konzultovat, akorát prostě hlavní slovo nakonec bude na mně.

Právě, zodpovědnost za nominaci bude na vás, ale těžko vyberete na sílu hráče, kteří trenérovi nebudou pasovat.

Věřím, že taková situace nenastane, že bychom si v něčem... Ale jo, stát se to může, pak prostě rozhodnu. Nicméně nemyslím, že bych zakomponoval do sestavy hráče, o kterého trenéři nemají zájem.

I co se týče výběru trenérů nebudete mít tak volnou ruku, vaši volbu musí schválit výkonný výbor.

Podle mě se to nastavilo správně, že si výkonný výbor bude muset odsouhlasit, kdyby mělo dojít ke změně. Pevně věřím, že teď k ní nedojde.

Změní se vaše dosavadní práce hodně? Budete víc objíždět hráče, sledovat zápasy?

Ano, ony to jsou spojené nádoby. Budu hráče sledovat daleko víc. Moje práce předtím spočívala v tom, že jsem prakticky mluvil pouze s hráči z NHL a snažil jsem se je dostat na mistrovství. Teď budu vytížený časově daleko víc, budu muset sledovat i hráče mimo Ameriku.

Je pro vás velkou výhodou, že máte k hráčům z NHL blíž? Že se do nich dokážete vcítit?

Zpětná vazba s klukama ze zámoří je asi větší než u Filipa, ale na tom nevidím nic špatného. Je to moje výhoda, že hráče znám, ale zase to není nějaká obrovská výhoda. Jsme všichni na jedné lodi.

Můžeme od vás čekat nějaký radikálnější přístup k nominacím, než jsme doposud byli zvyklí?

Týkat se to bude hlavně turnaje Euro Hockey Tour během sezony, chci jít cestou zapojování co nejvíce mladých hráčů. Ono se to poslední dva tři roky pomalinku děje, ale já to chci posunout ještě dál. Tím spíš když jsme viděli, co předvedla ruská juniorka. Nejdřív to vypadalo na degradaci turnaje, že to nebude důstojné, ve finále celý turnaj vyhráli.

Právem.

Ano, zcela zaslouženě. Pravda, my takovou základnu nemáme, opravdu ale chci až na výjimky třeba těsně před mistrovstvím, abychom obouchali mladé pušky i na úkor výsledku, protože čím dřív to uděláme, tím dřív na ně budeme moct sázet.

V tomhle mezi vámi a trenéry panuje shoda?

Určitě. Vize musí zůstat, i kdyby se výsledkově nedařilo. Nejsme zrovna v nejlepším období. Když to řeknu blbě, neposouvá nás, když budeme hrát turnaj se zkušenými hráči. Jasně, můžu tam vzít jednu lajnu třicátníků, ale ty další už musí být mladí kluci.

Těšíte se na tu práci?

Dostávám sám sebe pod tlak, je to pro mě obrovská výzva, ale těším. A pevně věřím v úspěch, vždyť to bude deset let od poslední medaile. To je hrozně dlouhá doba. Medaile mají Němci, Švýcaři, Švédům si sice nepovedl jeden turnaj, ale předtím brali dvě zlata za sebou, to samé Finové, Kanaďané... U nás je sucho, přitom si to fanoušci i sponzoři zaslouží.

Vyhovuje vám spolupráce s trenéry v čele s Pešánem?

Mají mou stoprocentní důvěru. Logicky jsme udělali nějaký výstup, Riga nebyla úspěšná, nepovedla se. Vedli jsme o turnaji dlouhé debaty, chtěli jsme to rozklíčovat. Něco se podařilo, něco bohužel ne, protože toho bylo opravdu hodně. Já jsem osobně překvapený, že to nevyšlo s ohledem na to, jak jsme se prezentovali před šampionátem. Nechal jsem se tím unést, věřil jsem, že kvalitu máme.

Trenéři mají důvěru do olympiády?

Nad změnami po ní aktuálně nepřemýšlím, ale uvidíme, jak dopadne, protože nás pak čeká mistrovství ve Finsku.