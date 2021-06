Ručinský: Nedvěd nad Pešánem? Krok dopředu, předchozí model byl zastaralý

Vedení Českého hokeje v úterý rozhodlo, že nově bude nejvyšším mužem u reprezentace generální manažer, který ponese zodpovědnost nejen za nominaci hráčů na velké turnaje, ale také za výsledky. To je velká změna v českém prostředí, kde dosud kralovali trenéři.

„Za mě to byl zastaralý a ztrouchnivělý systém. Myslím, že by měl generální manažer mít možnost vybrat si svůj realizační tým i mužstvo,“ tvrdí Ručinský, jenž pozici manažera u národního týmu zastával na Světovém poháru 2016 a zůstal na ní i během mistrovství světa 2017 v Paříži.

Ručinský soudí, že by generální manažer neměl být pouze „obvolávačem“ hráčů, ale že by měl nést plnou zodpovědnost před svazem i před veřejností. „Z osobních zkušeností vím, že to takto fungovalo v NHL v Americe i v Kanadě. Byl jsem zvyklý, že generální manažer byl nad všemi. Je to správná cesta,“ je přesvědčený, byť v českém prostředí nemá tento model tradici.

Vládcem všeho má být navíc Petr Nedvěd, tedy člověk, který s podobnou prací nemá žádné zkušenosti a ani nikdy netrénoval.

„To je pravda, co vím, tak Petr ani nikdy nemluvil o tom, že by chtěl trénovat. Kdyby to byla jeho touha, tak se na trenérskou dráhu už dávno dal. Myslím, že pozice manažera mu vyhovuje daleko víc. Petr toho odehrál strašně moc, prošel si vším možným v NHL, v reprezentaci i v domácí lize. Myslím, že hokeji rozumí, protože se o něm bavíme,“ říká Ručinský, kterého s Nedvědem pojí dlouholeté přátelství.



„Co se týče hokejové stránky, tak jsme si vždycky rozuměli na sto procent, máme stejné názory. Petr má kvalifikaci na to, aby dokázal složit mužstvo, a ví, jak má fungovat. Z tohoto pohledu je to muž na svém místě.“

Druhou otázkou je, zda všichni trenéři dokážou pozici podřízeného, který si nebude moct vybrat hráče, akceptovat. Byť v případě současného kouče Filipa Pešána nemusí jít o problém, protože se s Nedvědem velice dobře zná z Liberce a oba si dokážou vyjít vstříc.

Ručinský souhlasí. „Myslím, že to nebude one man show z pohledu manažera. Předpokládám, že Petr nějakou komunikaci s trenéry povede, budou se o všem společně bavit. Ale je správné, že rozhodující slovo bude mít on. Podle mého názoru se na to úplně stejně dívají všichni bývalí hokejisté. Je to správná cesta.“