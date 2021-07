Nová Sparta na ledě. Jandač přemýšlel o konci, dočkal se podpory kabiny

Co nenatrénuješ v létě, během sezony už těžko doháníš. Touto nepsanou hokejovou poučkou se řídí každý a Josef Jandač, jak ukázal středeční trénink Sparty, není výjimkou. Svým svěřencům naplánoval intenzivních devadesát minut. Hodně bruslení a práce s pukem, vysoké tempo, žádné úlevy.



„Jdeme na to zostra, ale je to potřeba. Začátky přípravy nemám moc rád. Chvilku mi trvá, než se do toho dostanu,“ přiznal útočník Michal Řepík, který se v Praze chystá už na třetí ročník. Společně s Romanem Horákem a Vladimírem Sobotkou by měl znovu patřit mezi klíčové opory týmu.

„Loňskou sezonu odtáhli. Všichni mají podepsané dlouhodobé smlouvy. Jsme rádi, že je tu máme, protože patří mezi základní kameny sestavy,“ pochvaloval si Jandač.



Jinak se ale kádr značně obměnil. Sparta se rozloučila třeba s útočníky Davidem Tomáškem, Lukášem Rouskem nebo Lukášem Pechem. Sbohem jí dali také obránce Jan Košťálek, který zamířil do Pardubic, a brankář Matěj Machovský.

Na přestupovém trhu ale Pražané ulovili zajímavá jména. Druhé ofenzivní trio by měli utvořit David Kaše, Filip Chlapík a švédský křídelník Erik Thorell, na jehož výkony je zvědavá celá extraliga. Defenzivní řady se rozrostly o reprezentanta Michala Moravčíka. A nezapomínejme na Zdeňka Doležala s Ondřejem Miklišem.



„Změny zkrátka k hokeji patří. Jako trenér už to neřeším, beru to jako součást své práce. Vždyť u reprezentace jsme také na každém turnaji pracovali s jiným týmem. Podařilo se nám získat velice kvalitní hráče, ale na nějaké větší hodnocení je ještě brzy. Uvidíme, co přinese sezona,“ prohlásil Jandač.

Roli hlavního kouče už bude zastávat sám, Miloslav Hořava totiž po skončení minulého ročníku Spartu opustil. Jandač přiznal, že nad vlastní budoucností také váhal. Přemýšlel, jestli pokračovat, nebo po nezvládnutém semifinále s Libercem z klubu odejít.

„Nechtěl jsem, aby pořád všichni řešili, jestli se Spartě s tím Jandačem podaří udělat nějaký úspěch, nebo ne. Potřeboval jsem vědět, jestli se mnou do toho hráči znovu půjdou. S několika z nich jsme si promluvili. Moc mě potěšilo, že projevili zájem se mnou i nadále spolupracovat,“ ocenil své svěřence.



K dispozici bude mít nové spolupracovníky. Realizační tým zkompletovali asistenti Tomáš Hamara a klubová ikona Jaroslav Hlinka. Zda přijdou ještě další rošády v hráčském kádru, není jasné.

Spekulovalo se o angažování obránce Vojtěcha Mozíka, ale jednání podle vyjádření obou stran ztroskotala na rozdílných představách o podmínkách smlouvy.

„Nemohli jsme si ho dovolit. Vojta pak podepsal v Kometě, a když se rozhodl to tam z rodinných důvodů ukončit, už jsme měli rozjednaného někoho jiného,“ okomentoval situaci Jandač.



Pražané disponují poměrně širokým kádrem, což se jim vzhledem k našlapanému programu může hodit. Do začátku března stihnou nastoupit k téměř sedmdesáti zápasům. „Ale třeba kluci v NHL toho musí odehrát ještě více,“ nehledal výmluvy kapitán Řepík.



Spoluhráče povede do boje nejen na extraligových kluzištích, ale také v Lize mistrů a na Spengler Cupu. Obě soutěže jsou pro celou kabinu velkým lákadlem.

„Hrozně se těším. Možnost poměřit se s týmy na mezinárodní úrovni byla jedním z hlavních důvodů mého příchodu. Také je pro mě důležité, že Sparta chce takové turnaje vyhrávat, ne se jich jen zúčastnit,“ prozradil David Kaše.

Jandačův tým vstoupí do Ligy mistrů za necelý měsíc na ledě švédského Växjö. Do té doby ji čeká šest přípravných duelů. Dvakrát vyzve Karlovy Vary a České Budějovice, jednou se potká s Pardubicemi a Slavií.