Sparta vstupuje do extraligy. Uctí legendy, spoléhá na silné útoky

„V sezoně plánujeme ocenit pětici velkých hráčů sparťanské historie, které přijmeme do našeho Klubu legend. Zároveň připomeneme úspěch sparťanských mistrů z roku 2002 – od šestého titulu Sparty letos uplyne dvacet let,“ říká marketingový ředitel pražského klubu Jakub Hospůdka pro klubový web.



Sparta zatím nevydala žádné indicie, které by pomohly fanouškům uhodnout přírůstky do Klubu legend. Nabízí se současní funkcionáři Jaroslav Hlinka s Petrem Tonem, také David Výborný, František Ptáček nebo Michal Broš.

Právě Hlinka tvoří trenérské duo s Josefem Jandačem. Jak vypadá jejich sestava? Minimálně první dva útoky znají svou podobu.

Sobotka - Horák - Řepík

Trio spolu odehrálo všechna čtyři utkání v rámci Ligy mistrů, při hře pět na pět se prosadili celkem dvakrát. Nejde o skvělé číslo, ale jedno je jasné: tato formace bude u ostatních týmů vyžadovat nadměrné množství pozornosti.

Vladimír Sobotka (uprostřed) přijímá gratulace po gólu

„Spolupráci si s nimi užívám, oba to jsou špičkoví hráči,“ říká Vladimír Sobotka. „V minulé sezoně nám spolupráce fungovala, ale pořád je co zlepšovat. Trénujeme a zkoušíme nové věci, tak uvidíme, jak nám to půjde v sezoně.“

Dohromady v minulé sezoně posbírali 131 bodů, Řepík v tabulce produktivity skončil na čtvrtém místě, v nejlepší desítce byl i Horák.

Další produktivní trojici David Tomášek, Lukáš Rousek a Lukáš Pech by měla nahradit zbrusu nová formace.



Thorell - Kaše - Chlapík

Odehráli spolu jen dva zápasy, přesto si na ledě rozumí.



„Spolupráce mi moc vyhovuje. S Davidem se známe asi od patnácti let a Erik je výborný kluk. Oba jsou velice kvalitní. Sedí nám to spolu. Do startu sezony budeme všichni v pořádku, nabuzení a věřím, že nám to bude šlapat dobře,“ říká odhodlaně Filip Chlapík.

Milan Antoš expert České televize o kádru Sparty „Sparta udržela skvělou první lajnu, přidala Kašeho a další. Má dva skvělé útoky, to může říct v extralize málokterý tým. Vůbec neoslabila, jen nastala očekávaná obměna. Bude na vrchních příčkách tabulky v základní části a poté se ukáže, jak silný tým složila na play off,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Chlapík se jako jediný z tohoto útoku představil ve Spartě už v minulé sezoně. Před začátkem NHL stihl v extralize odehrát tři zápasy, ve kterých vstřelil jeden gól.

„Byl jsem hrozně šťastný, že mě Sparta vzala. Chtěl jsem zůstat déle, ale nastaly komplikace s Ottawou,“ upřesňuje situaci z loňska.

Centrovat tuto formaci bude David Kaše, který se tentokrát už napevno vrací do Česka po třech letech v Severní Americe, kde působil na křídle.

„V mládeži jsem hrál centra a právě na něm se cítím nejlépe. Jsem více na puku a mám větší přehled o celém hřišti,“ popisuje svou úlohu v novém působišti Kaše pro Českou televizi.



Loni hostoval v Karlových Varech, kde spolu s Jakubem Flekem tvořil mimořádně úderné duo. I v dresu Energie nastupoval ve středu útoku.

David Kaše, jedna z letních posil hokejové Sparty.

Na druhém křídle najde Švéda Erika Thorella. Ten se spolu se svým bratrem vydal na štaci do Česka. Zatímco starší Gustaf se upsal Plzni, Erik zkouší Spartu.



Jak se do Prahy dostal? „Při mém působení v Zugu jsem se o klubu bavil s Honzou Kovářem, který o Spartě mluvil moc pěkně, prý vždy míří vysoko. To se mi hodně zamlouvá, chtěl bych s týmem samozřejmě dojít co nejvýše,“ tvrdí Thorell.

Cíle má Sparta už několikátým rokem ty nejvyšší. Od jejich posledního úspěšného naplnění už ale uplynulo dlouhých čtrnáct let.