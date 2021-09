Jandač vyhlíží návrat fanoušků i náročný program: Aspoň se ukáže síla týmu

Máte za sebou letní přípravu na nadcházející sezonu. Jak ji hodnotíte?

Na začátku jsme dali prostor mladým hráčům. Alespoň dvě pětky ze stabilního kádru jsme se snažili do zápasů nasadit až postupem času. V nejsilnější sestavě jsme nastoupili až proti Pardubicím, Karlovým Varům a také v Lize mistrů. Výsledkově to nebylo nic extra, ale to pro nás nebylo podstatné.

Soutěž, v níž se potkává evropská špička, se Sparty týká poprvé od roku 2017. Vítáte to?

Určitě. Zatím jsme se utkali s Växjö a TPS Turku, teď nás čekají odvety. Oba týmy hrály trochu jinak než soupeři z extraligy. To ale není vůbec na škodu, vidím v tom jeden z největších plusů Ligy mistrů. Aspoň si můžeme vyzkoušet různé styly hokeje.

Co vám zápasy ukázaly? Na čem musíte nejvíce zapracovat?

Švédům jsme byli více než vyrovnaným soupeřem, při hře pět na pět jsme měli i převahu. To samé v zápase s finským Turku. Zatím se ale nedostáváme tolik do šancí. Nejvíce nás sráží hra v oslabení a hloupé fauly, potýkáme se s tím celou přípravu. V tom máme velkou rezervu.

Jak jste spokojen s elitním útokem ve složení Michal Řepík, Vladimír Sobotka a Roman Horák?

Zatím spolu moc nehráli. Nastoupili pohromadě jen k jednomu přípravnému utkání a pak až v Lize mistrů. Tam už trochu přepnuli na jiný režim, vzali to jako soutěžní zápas. Hráli na útočné polovině, soupeře tlačili. Herně to bylo celkem dobré, ale ještě potřebujeme, aby se chytli bodově.

Měli by patřit k oporám, stejně jako v minulé sezoně. Jinak ale máte v kabině poměrně dost nových tváří. Jak si zvykají?

Nějací hráči se vyměnili, tak je to každý rok. S novými kluky musíme mít trpělivost. Jsou kvalitní, ale ještě se potřebují lépe zapracovat do našeho systému. Liga mistrů nám ukázala, že to může chvíli trvat.

K největšímu průvanu došlo v ofenzivě. Odešlo hned šest útočníků.

Máte pravdu. Po odchodu Lukáše Pecha nám schází centr třetí formace. Ve čtvrté lajně ještě hledáme vhodnou kombinaci hráčů. Snažíme se do sestavy tolik nezasahovat, aby si na sebe kluci zvykli, ale nějaké přesuny samozřejmě mohou přijít.

Obrana zůstala relativně pohromadě, ale třeba odchod Jana Košťálka vás asi mrzí, že?

Je to pro nás citelná ztráta. Přivedli jsme místo něj Michala Moravčíka, který by ho měl nahradit. Ale těžko říct, oba jsou rozdílní. Michal je spíše defenzivnějšího ražení. Naopak Košťálek je pravák, hodně podporoval ofenzivu, chodil na přesilovky.

Jasnou brankářskou jedničkou by měl být Alexander Salák. Jak rozložíte zátěž mezi něj a Jakuba Neužila?

Kuba odchytal několik zápasů už v minulé sezoně. Když přišel Saša, nezbylo na něj místo. Zase se trochu posunul, počítáme s ním. Utkání jdou rychle za sebou, potřebujeme oba brankáře v permanenci. Úplně přesně naplánované to nemáme, ale čekáme, že Saša dostane zhruba dvě třetiny zápasů a Kuba jednu.



Přemýšlíte ještě o dalších posilách?

Odpovím na to stejně jako před každou sezonou. Do uzávěrky přestupů na konci ledna je kádr pořád otevřený.

Velkým pozitivem nové sezony je návrat fanoušků na stadiony. Jak se na ně těšíte?

Když se vytratili z tribun, bylo to hrozně divné. Strašné ticho, všechno bylo slyšet, nebyli jsme na to zvyklí. Měl jsem trochu strach, že půjde dolů i kvalita hry, ale i bez nich se jelo na krev. Jsme strašně rádi, že se diváci vrátí. Doufáme, že jich bude co nejvíce a budou natěšení. Hokej se dělá hlavně pro lidi. Snad se situace z minulé sezony už nebude opakovat.

Další návrat už pro někoho tak příjemný být nemusí. Opět je tu hrozba sestupu.

Tento model je atraktivní pro diváky, v závěru základní části se mohou hrát zápasy o všechno. Ale pro hráče, trenéry i majitele je to těžké. Strašák ze sestupu je obrovský. Tentokráte navíc mohou spadnout dva týmy. Jeden jde dolů přímo, druhý případně z baráže. Nebude to jednoduché. Zápasy mohou být nervóznější, více svázané taktikou. Pevně věřím, že podobné starosti se Sparty týkat nebudou.

Jedním z největších taháků bude David Krejčí. Co říkáte na jeho příchod do Olomouce?

Obrovská osobnost, výjimečný hráč i člověk. Moc se těším na to, co bude předvádět. Má spoustu zkušeností, klidně by ještě mohl hrát v zámoří. S Olomoucí jsme se na jaře potkali ve čtvrtfinále. Sice jsme vyhráli 4:0 na zápasy, ale soupeř byl hodně aktivní a organizovaný. Pokud na to navážou, ostatní si na ně musí dát pozor. Právě David jim může pomoct, přidat sebevědomí, změnit třeba přesilovky.

Máte před sebou hodně našlapaný program. Kromě extraligy vás mohou čekat další zápasy v Lize mistrů, o Vánocích jedete na Spengler Cup.

A navíc přibyla čtyři kola v základní části. Hrajeme trochu v režimu KHL a NHL, budeme muset zvládnout až třináct utkání za měsíc, ale jsem za to rád. Další změny nás čekají kvůli programu v O2 areně. Někdy hrajeme až šest domácích zápasů v řadě, pak jedeme na několik kol ven. Takový program není pro nikoho jednoduchý, ale aspoň se ukáže skutečná síla týmu.

Plánujete třeba více rotovat sestavou nebo šetřit některé hráče?

Záleží na tom, v jakém budeme rozpoložení. Ale právě proto jsme do přípravy zařadili více hráčů. Chtěli jsme zapojit i mladé kluky, aby věděli, co po nich chceme, a v budoucnu nebyli tolik vykulení. Uvidíme, vše se bude odvíjet od výsledků a zdravotního stavu. Je dobré vědět, že když se cokoliv stane, máme kam sáhnout.

Co od nového ročníku čekáte? Bude extraliga vyrovnaná?

Bude. Těžko něco predikovat. Počítám, že se zase dočkáme nějakého překvapení. Tak je to každý rok. Naopak některému z favoritů se třeba nemusí tolik dařit. Doufám, že to nebudeme my.