Sparta opět vítá Chlapíka. V Kanadě jsem toho měl už dost, řekl

„Stále je to velice mladý hráč, který má za sebou zkušenosti ze zámoří i evropských lig. Počítáme, že bude bojovat o místo v prvních dvou útocích. Má potenciál na to, aby se probojoval i do národního týmu. Má velmi dobrou střelu a je fyzicky odolný,“ uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka na klubovém webu.



Chlapík hrál za Spartu i v minulé sezoně, kvůli covidovému lockdownu však na podzim stihl odehrát pouze tři zápasy s bilancí jednoho gólu, načež odletěl do Kanady. I tam si však hokeje moc neužil, na farmě v Belleville nastoupil do dvou utkání, za Senators v NHL přidal jediný duel - vše bez bodu.

A tak se Chlapík v novém roce vrátil do Evropy a upsal se Pelicans Lahti, za něž hráli i brankář Patrik Bartošák či útočník Rudolf Červený.



„Nebylo to vůbec jednoduché. Ve Finsku jsem musel jít do karantény a naskočit do zápasu bez tréninku, zatímco ostatní kluci měli odehráno čtyřicet zápasů. Na začátku to bylo těžké, pak jsem se dostal do tempa, ale natrhl si sval v břiše. Naskočil jsem až přímo do play off. Byla to divná sezona,“ říká nyní Chlapík.



Za Pelicans nakonec odehrál v základní části 11 utkání (2+4) a v play off pět utkání (2+1). Oklikou přes Finsko se nyní vrací do Sparty jako její odchovanec.

„Začalo to už před sezonou, kdy jsem chtěl změnit tým. Ať už v rámci Kanady, nebo jsem chtěl zkusit Rusko. V Ottawě mi slíbili něco, co se nakonec nestalo. Když jsem si přehrál jejich jednání za tři čtyři roky, co jsem v Kanadě byl, tak už jsem toho měl dost. Jsem rád, že jsem zpátky a těším se na další sezonu. Beru ji jako malý restart,“ těší se Chlapík.