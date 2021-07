Kaše o Spartě či Voráčkovi: Výměna se dala čekat, v Columbusu bude lídrem

Čtyřiadvacetiletý útočník je jednou ze šesti nových tváří v kádru. Vedení klubu a kouč Josef Jandač mu plánují svěřit důležitou roli centra druhého útoku. Indicie naznačují, že by měl spolupracovat s Filipem Chlapíkem a Erikem Thorellem, dalšími letními posilami Pražanů.

Máte za sebou první tréninky na ledě. Jak si to užíváte?

Zatím je to parádní. Šlápli jsme do toho hned od začátku. Tréninky jsou ostré, něco takového nepamatuju (směje se). Všichni si uvědomujeme, že zápasy se pomalu blíží a není na co čekat. Věnujeme se nácviku různých herních situací, což je fajn. Hezky to odsýpá, má to náboj.

Proč jste si vůbec vybral Spartu? Čím vás přesvědčila?

Oslovila mě jako první. Komunikoval jsem s Jardou Hlinkou, ale všechno podstatné jsem nechal na agentovi. Sparta má velké ambice a každoročně chce bojovat o titul. Jakmile se ozvala, nebylo to těžké. Hned jsem měl jasno.

Extraligu už jste si vyzkoušel v dresu Chomutova a Karlových Varů, ale jak se těšíte na Ligu mistrů a Spengler Cup?

Hrozně moc. Právě možnost poměřit se s týmy na mezinárodní úrovni byla jedním z hlavních důvodů mého příchodu. Také je pro mě důležité, že Sparta chce takové turnaje vyhrávat, ne se jich jen zúčastnit.

Sparta vás přivedla na pozici centra. Hraje se vám tam lépe než na křídle?

Na centru jsem hrál celou kariéru. V Chomutově mě ale hodili na křídlo, kde jsem se necítil moc dobře. Střed útoku je moje pozice, akorát musím zapracovat na pár věcech. Především na vhazování, protože vím, že v extralize na něj chodí zkušení hráči, proti kterým je to hodně složité.

Existovala vůbec nějaká šance, že byste zůstal v zámoří?

Už v průběhu minulé sezony jsem přemýšlel, jestli se tam chci vůbec vracet. Nakonec jsem tomu dal ještě šanci, abych si mohl říct, že jsem udělal maximum pro to, abych se v NHL prosadil. Dostal jsem šanci, zahrál si i s Vorasem (Jakubem Voráčkem) a docela jsme si sedli. Pak z toho nějak sešlo, bohužel.

Jak jste snášel, že vám dali příležitost, ale pak se situace během chvíle zase změnila a vy se ocitl mimo sestavu?

Musím přiznat, že ten konec pro mě byl po psychické stránce hodně složitý. Na závěrečném sezení jsem generálnímu manažerovi řekl, že nejsem spokojený. Potřeboval jsem změnu, nový impuls.

Je pro vás NHL uzavřenou kapitolou?

Určitě ne. NHL je tvrdý byznys. Abyste dostali pořádný prostor, musí se sejít spoustu věcí. Musíte mít štěstí a líbit se generální manažerovi. Byl jsem tam tři roky, nevyšlo to. Alespoň jsem si splnil sen a naskočil do nejlepší ligy světa. Mám ambice se tam někdy vrátit, ale teď se soustředím na Spartu.

Philadelphia na vás poslala kvalifikační nabídku, aby si na vás udržela práva, kdybyste se jednou do ligy vrátil. Čekal jste to?

Věděl jsem o ní, protože v NHL jde o běžnou záležitost. Kluby to takhle dělají běžně. Nevím, jestli je to pro mě úplně ideální. Může mi to zkomplikovat nějaká budoucí jednání, ale takhle je to prostě nastavené. Nic s tím neudělám.

U Flyers došlo k velkým hráčským rošádám. Už jste s Jakubem Voráčkem rozebírali jeho výměnu do Columbusu?

Ještě jsme spolu nemluvili. Měl toho teď hodně, takže jsem ho nechtěl otravovat a vyptávat se. Vím, jakou měl ve Philadelphii pod novými trenéry pozici. Tak nějak jsme oba očekávali, že se ho po sezoně pokusí vyměnit. Ale pořád je to skvělý hráč, který má co ukázat. V Columbusu dostane hodně prostoru, bude tam lídrem.

Máte informace o budoucnosti vašeho bratra Ondřeje? Opět ho sužovaly zdravotní problémy a zatím není jasné, jestli bude pokračovat v Bostonu nebo někde jinde.

Informace samozřejmě mám, ale nechci nic prozrazovat. Mohu jen říct, že nějaké nabídky dostal. Uvidíme, jak se bude cítit, ale věřím, že se vrátí zase zpátky.