Já se odradit nenechám. To Hořava vždy utíká, když mu něco vadí, říká Ujčík

Hořava si veřejně postěžoval po vypadnutí Sparty ze semifinále play off s Libercem. Vadilo mu, že Ujčík před sedmým zápasem potrestal stopkou klíčového obránce Davida Němečka. „Byl to podvod, Ujčík je kámoš s Augustou (libereckým trenérem). Jestli neskončí, náš hokej se bude potápět níž a níž,“ zuřil Hořava pro iSport.cz.

„Nenechám se odradit,“ říká pevně 48letý Ujčík. Disciplinárce předsedá od roku 2018.



Zájem a chuť vás tedy neopouští?

Ne. Tu práci dělám rád a myslím, že jí rozumím, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. Každý si musí uvědomit, že aby předseda disciplinární komise neznal nikoho v klubech, nesměl by to být hokejista. Moje generace teď dělá trenéry a manažery. Jasně, že se s těmi kluky znám, hrál jsem s nimi, potkával se v nároďáku.

Co jste říkal na slova trenéra Hořavy?

Že bych měl na něčem zájem? To od pana Hořavy bylo nešťastné. Respektuju jeho názor, ale kdyby o mně někdo pochyboval, třeba kluby, ozvaly by se. Řekly by, že jsem ve střetu zájmů. Netvrdím, že jsem neomylný, to není nikdo, ale myslím si, že můžu mít svědomí naprosto čisté.

Dotkl se vás Hořava?

Já pana Hořavu znám, takže nedotklo. On je výborný trenér, odborník, ale z lidského hlediska na něj mám svůj názor. Hrál jsem s ním a tohle je jeho způsob chování. Něco se mu nelíbí, něco mu vadí, ale místo toho, aby se to snažil napravit, aby o tom mluvil, tak uteče. To je pan Hořava.

Byla pro vás uplynulá sezona náročnější? Řešil jste mnoho případů.

Neřekl bych náročnější, lidi moji práci spíš více sledovali. Ale říkám, mám nastavený metr, kterým se řídím od prvního zápasu základní části do posledního v play off. Pokud vidím úder do hlavy, budu ho posuzovat stejně i před sedmým zápasem semifinále. Z Němečkova pohledu to bylo nešťastné, trénoval jsem ho v Mladé Boleslavi a je to super kluk.

Zůstane Ujčík předsedou? O Ujčíkově setrvání v roli předsedy disciplinární komise budou kluby mluvit, až se sejdou na valné hromadě. Rozhodovat pak bude výkonný výbor hokejového svazu. „Vedení soutěže bude navrhovat, aby Viktor Ujčík jako předseda pokračoval,“ sdělil mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Ale?

Pokud někdo za zápas rozdá dvacet těl do soupeře, zvyšuje se mu pravděpodobnost, že udělá přehmat, než někomu, kdo dá jeden dva za zápas. My chceme, aby byl hokej tvrdý, ale za údery do hlavy se musejí nést následky. Takový je trend po celém světě.

Sparta navrhuje změnu. Chce, aby o trestech rovnou rozhodovalo všech pět členů komise, ne jen vy sám. Co byste na to říkal?

To by úplně v pohodě šlo, já bych byl pro. Takhle to fungovalo, když jsem v disciplinární komisi začínal (2014) pod vedením pana Holého. Jenže kluby s tím formátem měly problém. Vadilo jim, že když se jim první verdikt nelíbí a ony podají odpor, i podruhé o tom rozhoduje stejných pět lidí. Proto se to měnilo. Ale proč to nevrátit, je to způsob, jak se posunout dál. Ještě k Němečkovi a Spartě...

Ano?

Mluvil jsem o tom s Jardou Hlinkou (sportovním manažerem Sparty). Volali jsme si po konci sezony, ptal jsem se ho, jestli mají nějaký problém. Jarda mi na rovinu řekl, že se jim stopka nezdála, ale nemyslí si, že bych Němečka trestal účelově.

Co říkáte na systém podávání podnětů a fakt, že disciplinární komise neřeší všechny sporné momenty sama od sebe?

Za mě je třeba nešťastné, že některé kluby nechtějí podávat podněty. Za mě je to způsob, jak ochránit svého hráče.

Když někdo nechce podávat podněty, není trochu nešťastné, že si kluby začátkem května schválily zachování tohoto modelu?

To je přesně ono. Když se klubu něco nezdá, proč podnět neposlat? Že mi pak někdo řekne, že v zápase bylo spoustu dalších netrestaných zásahů, tak já, pokud nedostanu podnět, s tím nadělám co? Samozřejmě se na hokej dívám, baví mě a zajímá. Ale pokud bych udělil sám od sebe trest, protože jsem zrovna viděl ten jeden zápas, utvořil bych hrozný precedens. Někdo by si zase mohl stěžovat, proč jsem se nedíval na ten druhý zápas.

Měla by disciplinární komise sílu a kapacitu řešit sporné momenty sama od sebe?

Nějakým způsobem měla, ale ani v pěti lidech není možné sledovat všechny zápasy kola. Muselo by se zaměstnat víc lidí. Ať se kluby domluví mezi sebou, jak to chtějí dělat. Já tvrdím, že pokud se trenérovi nelíbí nějaký zákrok, má ten podnět podat. Jak to dopadne, je už další věc.

Není škoda, že se o podávání podnětů mluví jako o práskání a bonzování?

Myslím, že to žádné donášení není. Je to snaha každého trenéra a manažera ochránit svého hráče. Jestli mi někdo trefí hráče do hlavy, ať za to nese odpovědnost, ať pyká. Samozřejmě musí mít člověk soudnost, co projde, co ne. Pokud po ledě jezdí někdo, kdo soupeře trefuje kolenem, ramenem do hlavy, to ani my nechceme. Chceme férový hokej.