Gulaš: Nemůžu se dočkat, až přijedu do Budějovic s Plzní na extraligu

„Pojďte, kluci, jdeme makat,“ zavelí Gulaš minutu před půl dvanáctou, kdy začíná trénink. Dokouše energetickou tyčinku a následuje trenéry, kteří nahlédnou do plánů a rozdělí sportovce na jednotlivá cvičení. Tělocvičnou zní motivační hudba, kterou často prořízne zvuk po odhození činky na podlahu spojený s povzbuzením koučů.

V Bcross gymu v Českých Budějovicích během letních měsíců nabírají kondici přední čeští hokejisté. Mezi nimi jsou třeba budějovičtí odchovanci Milan Gulaš s Jiřím Novotným, kteří se vystřídali na tréninkové jednotce. Vzájemně se velmi dobře znají a kromě budějovického původu je pojí ještě jedna věc – na novou sezonu se připravují pod vedením trenéra Dominika Kodrase a jeho týmu. S tím rozdílem, že Novotný o rok déle než Gulaš.

„Spolupracujeme spolu druhou letní přípravu. Jsem s tím maximálně spokojený a vážím si toho, že spolu můžeme pracovat. Neustále konzultujeme, co moje tělo potřebuje. Dominik mi připraví letní přípravu, protože ví, co mi pomůže,“ chválí si Milan Gulaš.

Plzeňský útočník ve 34 letech po návratu ze zahraničních angažmá v Rusku a Švédsku v české extralize září. „O své tělo se musíte starat. Někomu to dojde dřív, někomu později. Před pár lety jsem si uvědomil, co je v hokejové sezoně zásadní. A teď už vím, že toto období je jedno z těch nejdůležitějších. Hráč si opravdu musí sáhnout na dno, aby byl dobře připravený. Snažím se tomu dávat maximum, od dřiny v posilovně až po jídelníček. Aby to pak v sezoně bylo vidět,“ tvrdí.

A vidět to opravdu je. Gulaš třikrát po sobě ovládl kanadské bodování extraligy, dvakrát za sebou byl nejlepším střelcem. „Není to lehké, stačit mladým vlčákům. Největší motivací je pro mě zvednout mistrovský pohár nad hlavu. To se nikdy nezmění. Individuální statistiky jsou fajn a ukazují mně i trenérovi, že příprava je správná. Ale týmový úspěch nic nenahradí. Máme mladý tým plný hráčů s velkým potenciálem. A už jenom kvůli nim bych si přál, aby se to povedlo,“ uvádí kapitán Plzně.

Na západě Čech mu zatím velký týmový úspěch chybí. Dvakrát skončil s týmem Indiánů třetí, extraligový bronz už má i z Českých Budějovic.

Český reprezentant se v posilovně opravdu nešetří. Stejně tak ho umí hlasitě nabudit i trenér Kodras. „Tréninky jsou zároveň i v přátelské atmosféře. Navíc se potkáváme i s dalšími kluky a prostě mě to tady baví,“ popisuje.

Kromě Gulaše a Novotného se v budějovické tělocvičně potí i další hokejisté. Například Roman Will, Martin Růžička, Jan Růžička, Rudolf Červený, Jiří Smejkal, Lukáš Vopelka, Radan Lenc či hráči z budějovického Motoru. „Jezdí k nám kluci z celé republiky. Ti z Budějovic trénují každý den dvoufázově. Od tohoto týdne už hráči chodí trénovat i na led, takže pak už jdou do tělocvičny jen jednou,“ uvádí 26letý kondiční kouč.

Hráči z dalších klubů na jih vyráží jednou za tři týdny a stráví zde týden. „Jinak trénují sami a my je kontrolujeme přes aplikaci. Přípravu s nimi konzultujeme, a když je problém, tak to řešíme i osobně,“ doplňuje Kodras.

Skupina sportovců se stále rozrůstá. „Zájem nás moc těší, je to velký úspěch. Minulý rok jsme připravovali deset špičkových hokejistů, letos jich máme 26. Pořád je na čem pracovat. Jako trenéři se neustále vzděláváme,“ zdůrazňuje.

Větší tréninková skupina přináší i řadu pozitiv. „Kluci se znají a jsou rádi, když se vidí a mohou si společně zatrénovat a pobavit se v mezičase. Panuje soutěživá atmosféra, kluky to motivuje navzájem. Vzájemně se ptají, proč ten dělá tenhle cvik a že by ho chtěl dělat taky,“ vypráví Kodras.

Trenéra Dominik Kodrase (vpravo) s Jiřím Novotným..

I přes vyšší počet svěřenců však zůstává důraz na osobní přístup. „Věnujeme se všem individuálně, protože každý je na tom jinak a může být i v jiné fázi přípravy. Roli hrají i zranění,“ doplňuje.



O sportovce se spolu s Kodrasem starají Kamil Hajdušek a Martin Held. Trenérský tým doplnila ještě Marie Ostrá a Veronika Doudová. Zejména v okolí Prahy a Brna se o sportovce stará David Skřivánek. O angažování dalšího kouče se jedná. „Teď je nejnáročnější období v roce. Trávíme v posilovně 10 až 12 hodin denně,“ uvádí hlavní fitness kouč a zároveň zakladatel silového tréninku STACA na jihu Čech.

O návratu nepřemýšlí

Českobudějovickým hokejistům se v uplynulé sezoně podařilo po sedmi letech vrátit se do nejvyšší soutěže, což ocenil i budějovický odchovanec Gulaš, který v Motoru hrál do roku 2012. „Z postupu jsem měl obrovskou radost, hned jsem klukům gratuloval. Už se nemůžu dočkat, až sem přijedeme na zápas,“ těší se.

Svůj mateřský celek reprezentační forvard dlouhodobě sleduje. „Jsem odchovanec klubu, v Budějovicích budu žít celý život. Je to hokejové město, které si zasloužilo návrat do extraligy. Znám se s lidmi, kteří klub vedou. I pro fanoušky je to takové pohlazení. Na první ligu byl stadion stále plný a fanoušci si extraligu užijou. Teď si musíme jen přát, aby od prvního zápasu nebyla žádná opatření, protože se bude hrát proti Hradci Králové,“ míní.

O návratu ale Gulaš zatím vůbec nepřemýšlí. „To je hudba budoucnosti. Ani jsme se o tom nebavili. Já mám v Plzni dlouhodobou smlouvu, budu tam ještě minimálně dva roky. Nedělá se, že by si kluby přetahovaly hráče pod smlouvou. Jestli se někdy vrátím? To je těžké říct. Vůbec nevím, jak dlouho ještě budu hrát hokej. Klíčové je zdraví a výkonnost. A také se těším na život po hokeji,“ přiznává.