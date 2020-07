Hokejisté Českých Budějovic zahájili přípravu tréninkovým zápasem

Oba celky ale mají na prsou stejný znak. Velké červené a okřídlené písmeno M. Znak českobudějovických hokejistů Motoru.

Začíná modelový zápas, který zároveň odstartoval v pondělí ráno letní přípravu Českých Budějovic na ledě. Trenéři Václav Prospal s Alešem Totterem, kteří třicetiminutovou bitvu bedlivě sledují z tribuny, si pozvali na tento týden do přípravného kempu hned čtyřicítku hokejistů. V pohodě tak mohli sestavit dva týmy o třech formacích na každé straně.

Extraligový nováček nechce ponechat nic náhodě a pro následující sezonu v domácí nejvyšší soutěži vybere jen ty nejlepší.

„Už 31. července chceme podstatně zúžit kádr, takže my tento týden hrajeme hned čtyři modelové zápasy. Kromě středy každý den, v příštím týdnu pak dva v úterý a ve čtvrtek. Začali jsme hned se zápasy, protože většina kluků i při trénování doma chodila na led,“ zmiňoval v pondělí Prospalův asistent Aleš Totter.

Nejprve z týmu Slavoje překonal Marka Čiliaka Jáchym Kondelík a modří tak vedli 1:0. Skóre pak srovnal za bílé Jakub Čížek, když dostal puk do odkryté brány Jiřího Patery. Tým Stadionu ještě jednou dostal puk do brány, ale gól nakonec rozhodčí neuznal. Po půl hodině hry tak vítěze určily až samostatné nájezdy. Pavel Pýcha se za bílé neprosadil, ale na druhé straně naopak Miroslav Indrák už ano a modří tak vyhráli první modelový zápas.

„Každá skupina pak byla ještě pětačtyřicet minut na ledě, kde na hráče čekalo ještě kondiční bruslení. Takto to budeme mít čtyři dny v týdnu,“ upřesnil Totter.

Po přípravném červencovém kempu se program českobudějovických hokejistů přesune rovnou k letnímu turnaji Generali Česká Cup. Ten Motoru začíná v úterý 4. srpna na ledě Sparty.

„Hned v pondělí na tréninku chceme už naťuknout nějaké herní systémy, aby se nám to trochu srovnalo. Navíc v přátelácích budeme hráče hodně rotovat, takže ti, co nepůjdou do zápasu, tak budou extra trénovat. Od začátku srpna bychom tedy chtěli chytit rytmus,“ podotkl asistent hlavního trenéra s tím, že přáním Motoru je probojovat se v letním turnaji do play off.

„I tak budeme hrát šest kvalitních zápasů, zvláště v naší skupině, kde máme Spartu a Plzeň. To jsou týmy, které patří ke špičce extraligy, a poslední je pak Kladno. Sice sestoupilo, ale bude nám chtít dokázat, že mělo zůstat v nejvyšší soutěži na úkor nás. Budou to výborné zápasy, jen je škoda, že se na ně může přijít podívat maximálně jen šestnáct set lidí,“ netěší Tottera hygienická nařízení.

Aktivní a atraktivní hokej

V přípravném kempu s Motorem na ledě trénuje i řada hráčů, kteří před začátkem sezony odletí do zámořských soutěží. Jde o útočníky Jáchyma Kondelíka, Pavla Nováka, obránce Šimona Kubíčka a brankáře Jiřího Pateru. S Motorem trénují i budějovičtí junioři či řada hráčů na zkoušku.

Nejexotičtější dvojicí jsou francouzští bratři Gabin Ville a Malo Ville. Naopak na led nevyjel zatím lehce nemocný forvard Adam Raška či obránce Conor Allen, který zatím nemůže přiletět z USA.

Jak Václav Prospal, tak i Aleš Totter se nováčkovské role v české hokejové elitě neobávají.

„V první lize jsme dominovali, extraliga je teď o level výš. Ale samozřejmě chceme dál hrát aktivní a atraktivní hokej. Chceme vyhrávat a věříme, že na to máme dobré hráče, kteří se sami chtějí prosazovat. Samozřejmě se chceme prokousat do play off a tam projít co nejdále. Jsme přesvědčení, že i kdyby se padalo, že by se nás sestup netýkal,“ zdůraznil Aleš Totter.