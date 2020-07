Řekli jsme si v šatně, že musíme být zodpovědní, říká střelec Gulaš

„Jsou věci, které moc neovlivníme. Ale pevně doufám, že teď přišly jeden či dva špatné týdny a pak se situace zase začne zlepšovat,“ hlásil čtyřiatřicetiletý Gulaš. Největší hvězda extraligy, tři roky v řadě král bodování nejvyšší soutěže.

Situace ale není ideální, mluvili jste o tom v kabině hodně?

Sleduju všechno, co se děje. V některých klubech je pár pozitivních kluků, to pro hokej není dobrá zpráva. Je to velký byznys a my potřebujeme, aby se vše rozjelo. Tohle sportu moc nepřidá. Ale doufám, že šlo o výjimečné případy. A věřím, že nám v Plzni se to vyhne. Příští týden už jsou naplánované nějaké zápasy Generali cupu a byla by velká škoda, kdyby se to zase celé muselo posouvat. Všechno neovlivníme, ale můžeme se tomu snažit předejít, vyhýbat se rizikovým prostředím. Tohle jsme si v šatně řekli. Musíme být zodpovědní. My jsme zdraví a silní chlapi, ale máme rodiny, děti, rodiče a určitě nikdo nechceme, abychom virus přitáhli domů.

Už příští úterý máte odehrát úvodní zápas Generali Česká cupu proti Kladnu. Jenže právě tam se případ koronaviru objevil. Věříte, že se turnaj rozjede?

Teď je to předčasné. Nevíme, jak se situace vyvine. Pokud to dopadne dobře a turnaj se rozběhne, chci ho určitě hrát. Je to pohárová soutěž a já si zahraju rád jakýkoliv zápas.

Zatím máte za sebou první trénink s týmem. Jaký byl?

Přijemný. Minulá sezona se přerušila v tom nejlepším a všichni už jsme byli natěšení. Pro mě bylo fajn zase kluky vidět, protože v kabině máme už dlouho skvělou partu.

Bolel první zápřah na ledě?

Trochu jo. Ale mám výhodu, že celé léto absolvuju na ledě, takže to nebyla žádná změna. To spíš pro kluky, kteří tu možnost nemají. Ani výstroj moc neměním, tuhle mám už léta a jsem na ni zvyklý.

Doposud jste trénoval individuálně. Je to pro vás tak důležité?

Všechno se odvíjí od toho, jak se moje tělo cítí, jaké má problémy. Za ta léta už dobře vím, co mu nesvědčí, kterým věcem se vyhýbat a nahradit je něčím jiným. Strávil jsem hodně času na ledě, hodně v posilovně. Já jsem hrozně rád, že si v létě můžu přípravu dělat podle sebe. Hodně věřím věcem, které děláme s mým kondičním trenérem. Nebyl důvod je měnit, i když jsme nějaké novinky přidali. Doufám, že se to projeví kladně.

Druhým rokem spolupracujete přes léto v Českých Budějovicích s kondičním trenérem Dominikem Kodrasem a jeho týmem. V jak velké partě?

Nedám na ně dopustit. Jsou to mladí kluci, kteří mají spoustu energie. Přesně to já vyhledávám. Musíte mít okolo sebe takové lidi. Umí vycítit, kdy je toho dost, kdy je třeba přidat. A skupinu jsme měli letos zase o něco větší. Jezdili kluci z celé republiky, kteří měli individuální plány, parta se tam vytvořila skvělá. Mělo to grády a jsem rád, že jsem toho mohl naplno využít. Chodili jsme pravidelně na led, to je skvělá věc, aby tělo hokejisty dobře fungovalo. Zvlášť v mém věku.

Změnil se i plzeňský tým, který jako kapitán povedete do další sezony. Jak vnímáte posily?

Někteří se vrátili, jsou to staronové tváře. Další kluky známe napříč extraligou, známe se od vidění a je to jen o pár dnech, kdy si sedneme a popovídáme. Podepsali se kluci, kteří jsou zkušení, extraligu hrají a to je první předpoklad pro to, aby se vyhrávalo. Věřím, že zase můžeme udělat nějaký úspěch.