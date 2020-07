Musíme pořád chtít vyhrávat, burcuje budějovický bek Suchánek

Suchou přípravu máte za sebou. Jste s ní spokojený?

Na led jsem už párkrát vyjel v Písku s Jakubem Kovářem nebo s Tomášem Nouzou. S natrénovaným objemem spokojený jsem, protože jsem to dost kombinoval. Jednak jsem trénoval s klukama v Táboře, jednak jsem pak dojížděl i sem, udělal jsem si pestřejší přípravu. Díky nucené pauze na to bylo víc času. Doufám, že jsem připravený.

Řada spoluhráčů má novou výstroj, kterou si osahávali na dobrovolných trénincích. Co vy?

Já mám novou jen helmu. Nemám rád nové věci, takže výstroj obnovuji postupně během celé sezony, kus po kusu. Vloni jsem tedy musel mít téměř vše nové, protože jsem výstroj nechával v Jihlavě, ale letos jsem si odpustil trápení s vyšlapáváním bruslí a podobně.

V dresu Jihlavy jste si vyzkoušel, jaké to je být nováčkem v extralize. Teď vás to samé čeká s Motorem. Jaká byla tehdy sezona?

Plusem je, že na vás jako na nováčka není vyvíjený žádný velký tlak jako z pozice favorita. Motor je jasným příkladem, kdy jsme v minulé sezoně byli úplně jinde, ale teď to bude trochu odlišné.

Byli jste zvyklý vyhrát za sebou deset zápasů, takže bude asi nejtěžší, psychicky se nastavit na to, že se taková dominance už opakovat nebude, že?

Také, ale my i tak ty zápasy musíme chtít vyhrávat. Extraliga není o tom, že je dvakrát rychlejší a hráči jsou tam dvakrát silnější. Samozřejmě má svá specifika, ale pořád je to hokej a na druhé straně stojí úplně ti samí kluci co my.