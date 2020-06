Jihočech zamířil do Budějovic. Na změnu byl nejvyšší čas, tvrdí Indrák

Poslední dvě sezony vám nevyšly ideálně. Na konci té uplynulé jste musel na operaci s ramenem. Už trénujete naplno?

Jo, už se cítím dobře, i když jsem musel začínat pomaleji. S klukama jsme se sešli na společné zahájení přípravy. Tréninky jsou náročné, ale je to potřeba.



Chystáte se doma v Písku?

V Českých Budějovicích máme nastavenou individuální letní přípravu, takže toho využívám. S bývalými plzeňskými spoluhráči Jakubem Lvem, Michalem Moravčíkem a Janem Schleissem trénujeme společně pod vedením kondičního trenéra.

V Písku jste s hokejem začínal. Proč jste se rozhodl v 16 letech zamířit do Plzně, a ne do Českých Budějovic?

Dostal jsem se do mládežnických reprezentací, kde mě vedl trenér Bruk, který zároveň i působil u plzeňských juniorů. Když jsem se rozhodoval, kde budu hrát dál, tak mě přesvědčil, že Plzeň pro mě bude nejlepší volba. A potvrdilo se to.

Že byste zamířil do Motoru, to tehdy nebyla varianta?

Přesně si to nepamatuju, ale myslím, že ne.

Miroslav Indrák (24 let) Rodák z Písku v místním klubu s hokejem začínal a hrál v něm do 16 let. Pak zamířil do Plzně, kde v osmnácti nakoukl do extraligového A týmu. V nejvyšší soutěži odehrál na západě Čech šest a půl sezony, poslední půlrok hostoval ve Vítkovicích. Celkem nasbíral v extralize 160 bodů (86+74) v 336 zápasech. Dvakrát nastoupil i v seniorské reprezentaci. V mládežnických národních týmech odehrál 40 utkání. Od příští sezony bude hostovat v Českých Budějovicích.



Na západě Čech jste se rychle dostal do užšího kádru Plzně. Už v 18 letech jste hrál stabilně extraligu. To byl slušný rozjezd.

Tehdy jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Pro mě to byla velká změna. Chodil jsem na jinou školu, najednou jsem hrál extraligu, což jsem si vždycky přál. Užíval jsem si to.

Hrál jste v jednom týmu s hvězdami, jako jsou Martin Straka, Tomáš Vlasák nebo Ondřej Kratěna. Jaké to bylo?

Bylo to super. Seděl jsem v kabině šest let vedle Ondry Kratěny, což je velká osobnost a osminásobný mistr extraligy. Hodně jsem se od něj naučil.

Jak vzpomínáte na šest a půl roku v Plzni?

Byly to krásné roky a jsem klubu moc vděčný. Nabral jsem řadu zkušeností, které se mi budou v kariéře ještě hodit. Ale poslední sezona a půl moc úspěšná nebyla, což mě trošku mrzí.

Ve 24 letech už jste odehrál v nejvyšší soutěži 336 duelů, což je velmi slušné číslo. Vnímáte to taky tak?

Je to pěkný. Kdyby mi někdo v osmnácti řekl, že budu mít tolik startů v extralize, tak jsem se mu vysmál. Ale měl jsem poslední dva roky zdravotní problémy, takže zápasů mohlo být ještě víc. Doufám, že jich ještě hodně přidám.

Závěr minulé sezony jste dohrával ve Vítkovicích, ale cítil jste, že celkově už je čas na změnu?

Určitě, už byl nejvyšší čas. V průběhu sezony mi Plzeň nabízela novou smlouvu, jednali jsme, ale nakonec jsme se s vedením shodli, že moje hlava potřebuje nový impulz.

Impulz to není úplně nový, spíš staronový, jihočeský. Jak se seběhl návrat na jih Čech, tentokrát do Českých Budějovic?

Po operaci jsem ležel doma v Písku u rodičů a volal pan Prospal s tím, že mě vidí na seznamu volných hráčů a byl by rád, kdybych hrál za Budějovice. Probíral jsem to s agentem a myslím, že to je pro mě dobrý krok. Doporučovali mi to i někteří spoluhráči.

Hrálo nějakou roli, že jste Jihočech?

Ani moc ne. Jižní Čechy samozřejmě znám velmi dobře, mám tam plno kamarádů i celou rodinu. Já se hlavně chtěl v hokeji posunout dál, proto jsem šel do Motoru.

Nicméně půjde o posun, hlavně co se týče pozice v týmu? Protože jdete z mužstva jednoho z favoritů ligy do celku nováčka.

Četl jsem, co říkal v rozhovorech pan Prospal. Ale každý si musí svoji pozici vybojovat. Takže teď je to předčasné. Ale do kabiny se těším, známe se skoro s půlkou týmu.

Zlínský brankář Libor Kašík se připravuje na střelecký pokus Miroslava Indráka z Plzně.

Jak vnímáte trenéra Václava Prospala, který už vás v minulosti vedl v národním týmu?

Poznal jsem ho jen krátce jako trenéra právě z nároďáku. Všichni říkají, že je impulzivní, náročný, ale spravedlivý.

Máte v novém působišti týmový či osobní cíl?

Potřebujeme sezonu dobře začít, to bude velmi důležité. Chceme se podívat do play off, ale k tomu povede dlouhá cesta. Musíme jít po malých krůčcích. Osobní cíl ale žádný nemám, to se nemusí vyplatit.

Na jak dlouho jste podepsal smlouvu?

Jsem v Budějovicích na ročním hostování z Plzně. Uvidíme, co bude pak.