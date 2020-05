Prospal představuje posily: Rozený vítěz, Johny či střelec s potenciálem

Ve Spojených státech amerických se úmrtí na nemoc covid-19 počítají v tisících. Na prosluněných plážích na Floridě ale nejsou žádná zásadní opatření. „Tři dny platil večerní zákaz vycházení, pár dní byly zavřené obchody. Roušky nosíme, jen když jdeme nakupovat. Venku je v ní málokdo,“ popisuje kouč Motoru, jak vypadá situace na jihovýchodě USA.



Prospal se zároveň věnuje i hokeji a těší se na spolupráci s novými posilami. V pětici nových hráčů figurují brněnský brankář Marek Čiliak, ze Vsetína přišli bek Ondřej Slováček a útočník Vít Jonák, který už na jihu Čech před dvěma lety působil. V Motoru budou nově hrát i písecký rodák Miroslav Indrák a Daniel Voženílek, jenž se do Budějovic stěhuje z Litoměřic.

Přestupy v extralize jak se mění jednotlivé týmy

„S příchody jsem spokojený a děkuji vedení, že se nám povedlo přivést takové hráče. Pokud by se ale na trhu objevil nějaký top hokejista, tak bychom se mu určitě nebránili,“ tvrdí Prospal. Kromě zmiňovaných příchodů další hráče trenéři otestují během letní přípravy.



Na jihu se nahlas mluví o návratu bývalého reprezentanta a českobudějovického odchovance Jiřího Novotného. „Zatím jsme spolu nemluvili. Pokud vím, tak Jirka chce zůstat ve Švýcarsku. Kdyby měl zájem se vrátit, rád se s ním spojím,“ uvádí 45letý kouč Motoru.

Extraligový nováček může nadále počítat i s útočnou dvojicí Adam Raška – Albert Michnáč, která přišla v průběhu minulé sezony. Michnáč bude na jihu dál hostovat z pražské Sparty. Raška se trenérům osvědčil po přesunu z Karlových Varů.

Marek Čiliak 30 let, brankář

Pozici brankářské jedničky v týmu nováčka obsadila nejzářivější posila. Dvojnásobný český mistr s brněnskou Kometou, který si zachytal na dvou posledních světových šampionátech. „Věděli jsme, že přijdeme o Milana Kloučka. Zároveň je jasné, že brankář je stěžejní post v každém mužstvu. Proto jsme chtěli gólmana, který nám umožní vyhrát jakékoli utkání. A to Marek je. Jde o špičkového gólmana, který už má něco za sebou i v mezinárodním hokeji. Navíc je to vítězný typ,“ představuje Čiliaka kouč Prospal.

„Má předpoklady přenést vítězné myšlení do našeho týmu. Líbí se mi, že si do Budějovic nejde užít tři roky v pěkném městě na nádherném zimáku. Stejně jako celý tým chce vyhrát každý zápas,“ potvrzuje.

Ondřej Slováček 25 let, obránce

Bývalý mládežnický reprezentant přišel ze Vsetína, kde v posledních sezonách zářil. V předminulém ročníku byl dokonce vyhlášen nejlepším obráncem celé první ligy.

„Věřím, že dobře zapadne do týmu. Je stejně jako ostatní posily ve středním věku a počítáme s nimi na víc než jednu sezonu. Ondra umí podpořit ofenzivu, je spolehlivý směrem dozadu. Dokáže kvalitně rozehrát i dát gól. Navíc je to odolný hráč, který toho kvůli zranění moc nezameškal. A také jde o dobrého bruslaře,“ chválí beka Prospal. Slováček nasbíral v posledních dvou sezonách shodně 39 kanadských bodů.

Miroslav Indrák 24 let, útočník

Rodák z Písku odehrál ve 24 letech už přes 300 extraligových duelů, nastřílel v nich 86 branek. „Je dobře, že se svým způsobem vrací domů. Ale to rozhodujícím faktorem při přestupu k nám nebylo. Míra má na svůj věk už dost zkušeností s extraligou. Poslední sezona se mu nevyvedla, ale kdyby ano, tak do Budějovic asi nepůjde,“ tvrdí Prospal.

Indrák už také nakoukl do seniorské reprezentace. „Před čtyřmi lety jsem ho měl na letním kempu nováčků a jevil se mi velmi dobře. Uvidíme, jak je na tom teď. Ale pořád si myslím, že je to hráč, který má potenciál dávat každý rok v extralize 20 gólů. Budu od něj očekávat branky. Měl by být jednou z našich hlavních ofenzivních zbraní,“ věří kouč.

Vít Jonák 28 let, útočník

Vsetínský kapitán se po dvou sezonách vrací na jih Čech. Na Lapači se z něj stal produktivní lídr týmu. „Snažili jsme se přivést hráče s charakterem, kteří měli ve svých týmech v první lize důležitou roli. S tím, že mají na to, aby to prokázali i v extralize. A jedním z nich je i Víťa. Tedy vlastně ne Víťa, to už je pro mě Vít Christov. Vítkovi Jonákovi budu říkat Johny,“ usměje se kouč.

Navrátilec má přes 100 startů v extralize, s Libercem slavil v roce 2016 titul. „Je to bojovník, který umí hrát nátlakový hokej. Zároveň i dobrý bruslař, který se nám bude hodit v oslabení,“ pokračuje kouč.

Daniel Voženílek 24 let, útočník

Měří 188 centimetrů, váží 91 kilogramů. Pořádný chlap, kterého na ledě nepřehlédnete. A jeho přítomnost často tvrdě pocítí i soupeři. Voženílek však umí i s pukem. Vždyť 64 kanadských bodů je nejvíc ze všech hráčů nadstavbové části první ligy.

„Myslím si, že už měl hrát extraligu dávno. Je mi divné, že mu Pardubice šanci nedaly. Poslední dva roky odváděl v první lize za Litoměřice velmi dobrou práci. Navíc má obrovskou postavu, nebojí se přitvrdit. A takového hráče taky potřebujeme. Skončili Veselý s Endálem, takže za ně jsme potřebovali přivést náhradu,“ uvědomuje si Prospal.

V klubu naopak dál nebudou působit forvardi Jan Kloz a Jakub Babka. Už dříve klub potvrdil odchody Jana Veselého, Lukáše Endála a Milana Kloučka. Kariéru uzavřel veterán Jiří Šimánek. „Není jednoduché se s hráči po sezoně rozloučit. Odvedli pro nás kus dobré práce, pomohli k postupu. Ale hokej je tvrdý byznys,“ přiznává trenér.