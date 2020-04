Silnější Motor. Do Budějovic míří Čiliak, bude brankářskou jedničkou

Českobudějovičtí hokejisté ovládli prvoligovou sezonu s brankářskou dvojicí Milan Klouček a Jan Strmeň. Prvně jmenovaný ale na jihu Čech hostoval z Pardubic, které si ho po sezoně stáhly.

„Byli jsme od začátku domluvení, že se Milan Klouček po sezoně vrací do Pardubic. Ať to dopadne jakkoliv. Byl bych rád, kdyby se vrátil k nám. Ale teď je ještě brzy,“ tvrdil několik dní po postupu trenér Václav Prospal.



Strmeň v minulém týdnu podepsal s klubem novou smlouvu, ale o jedničce se spekulovalo dál. Fanoušci často skloňovali jméno kladenského gólmana Denise Godly, mluvilo se také o brankáři Mladé Boleslavi Justinu Petersovi. Ani jeden z nich však českobudějovické brankoviště zřejmě neobsadí.

Motor by měl při premiérové sezoně po návratu do extraligy z branky jistit slovenský reprezentant a dvojnásobný český mistr Marek Čiliak, který ve čtvrtek oslaví 30. narozeniny. „Nemohu se k tomu vyjadřovat,“ uvedl generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Reagovat v úterý nechtěl ani hráč, ani brněnská Kometa. Má to prostý důvod. Hráči mají v současných klubech platné smlouvy do 30. dubna, takže vlna nových přestupů se oficiálně spustí přesně za měsíc.

Marek Čiliak (29 let) Rodák ze slovenského Zvolenu začal svoji hokejovou kariéru v tamním klubu. Jako dorostenec a junior chytal za Brno, pak se na Slovensko vrátil. Přes Senicu a Nitru zamířil krátce do Znojma, které hrálo mezinárodní EBEL. V roce 2012 se vrátil do Komety. Nejprve vypomáhal prvoligové Třebíči. Postupem času se stal brněnskou jedničkou, s klubem získal extraligové stříbro, bronz a v sezonách 2016/17 a 2017/18 také dva tituly. Před dvěma lety odešel chytat KHL za Slovan Bratislava, ale v průběhu sezony se opět vrátil do Brna. V minulé sezoně tři měsíce hostoval ve Zlíně. Ve slovenské seniorské reprezentaci odchytal devět utkání.

Jihočeši po Kloučkově odchodu usilovně sháněli oporu do branky. Klub si musel dobře promyslet, kým obsadí klíčový post.

„Sháníme kvalitního brankáře. Takového, který bude jedničkou v extralize,“ řekl už dříve Bednařík. A právě Čiliak by se na tuto pozici Motoru hodil. Kromě kompletní sady medailí s Kometou má zkušenosti se Slovanem Bratislava z ruské Kontinentální hokejové ligy a dvakrát byl slovenskou jedničkou na mistrovství světa.

V Brně ale po návratu ze Slovanu Bratislava už nedostával tolik prostoru, klub sázel na nadějného Karla Vejmelku. I proto Čiliak v průběhu minulé sezony zamířil na tříměsíční hostování do Zlína.

V dresu zlínských Beranů zkušený gólman ožil a byl připravený na svoji nejoblíbenější část sezony - play off. Právě na druhou polovinu sezony uměl Marek Čiliak načasovat formu výborně.

Marek Čiliak v brance Slovanu Bratislava

„Základní část je o tom dostat se do play off. A tam se člověk vybičuje do extrému. Vyhovují mi situace, kdy musíme,“ tvrdil po úspěšných vyřazovacích bojích Čiliak, který byl v roce 2017 vyhlášen jako nejlepší brankář sezony a zároveň nejlepší hráč celého play off.

Angažmá v týmu extraligového nováčka by pro slovenského gólmana mohlo být novou výzvou. Navíc pod vedením přísného kouče Václava Prospala.

Na jihu Čech se brněnský brankář představil naposledy v lednu 2017. Tehdy pomáhal v první lize Třebíči a vychytal svému týmu výhru 2:1 v prodloužení, když za svá záda pustil jedinou ze 37 střel domácího celku.