Kometa: jeden velký otazník. Na vyladění formy zbývají dva pokusy

Ke střídání dne a noci přirovnal výsledkové a výkonnostní výkyvy hokejistů Komety Brno jejich trenér Kamil Pokorný.



Po nedělní prohře s Kladnem (1:2) se to nabízelo.

„V pátek jsme tady přivedli diváky do varu výhrou nad Libercem a za dva dny, kdy je vyprodaný stadion, se ke stejnému výkonu ani nepřiblížíme,“ pronesl zklamaně.

Kometa je od neděle jistým účastníkem play off, skončí šestá a čeká na soupeře do čtvrtfinále, který jí vykrystalizuje po pátečním posledním kole základní části. O nějakém klidu, že se podařilo splnit první základní cíl sezony a umístit se v horní šestce, ale těžko může být řeč.

„Musíme předvádět úplně jinou hru než dnes nebo i jindy v sezoně,“ řekl předevčírem druhý centr brněnského týmu Tomáš Plekanec. „To není jen dnes. Máme ohromné výkyvy. Jsme schopni odehrát parádní zápas proti nejlepšímu celku v lize a nejsme schopni to zopakovat proti týmu ze dna tabulky. To nás provází. Musíme naše výkony ustálit,“ bilancoval zkušený útočník.

Kometa ve 2. polovině extraligy 66 procent je její úspěšnost v zápasech s týmy z horní poloviny tabulky.

38 procent činí úspěšnost Komety, pokud hraje s někým z horší poloviny tabulky. 5 bodů (z 21 možných) má Kometa z utkání se sestupem ohroženou čtveřicí.

Říká se, že pojmenování problému je základem k jeho vyřešení. Platí to tak ale i v modrobílé hokejové baště?„Bavíme se o tom během celé sezony. Porad a mítinků bylo hodně,“ připouští Plekanec, že po dobrém i po zlém to už osazenstvo brněnské kabiny zkoušelo. Naposledy minulou neděli, když si hráči mezi sebou po domácím výbuchu proti Olomouci (2:4) vyříkávali zhruba hodinu svoje role v týmu a výkony z nich vyplývající. Podle informací MF DNES nebyl během této hodiny nedotknutelný žádný z hráčů Komety včetně nejzkušenějšího z nich, letos však tápajícího Martina Erata.



Výsledek? Špičkový týmový výkon v pátek, zpackaný zápas v neděli.

„Když nedodržujeme, co si řekneme, stávají se chyby. Když hrajeme tak jako s Libercem, tak to funguje. Viditelně tedy všichni vědí, co mají hrát, když to někdy jde. Takže je potřeba to opakovat,“ usoudil Plekanec.

Na vyladění zbývají dva pokusy

Pohled do výsledků mluví o tom, že Kometa pravidelně selhává proti nejslabším týmům extraligy. Ve druhé polovině soutěže, kdy se tabulka začala „trhat“ a týmy ode dna věděly, že hrají o holé přežití, vyhrála proti některému z členů „kvarteta namočených“ jen dvakrát ze sedmi pokusů. Poslední osmý ji čeká v pátek proti Pardubicím.

„Asi všechny soupeře u nás navlečeme do dresů Třince, Liberce a Plzně. Musím to už takhle zlehčit. Vysvětlení pro to (proč to Kometě nejde proti nejslabším) není. Asi si myslíme, že to půjde samo, ale soupeř vytasí věci, jako obrovské nasazení, bojovnost, lehání do ran, dohrávání soubojů a bruslení, a my máme problém,“ připustil trenér Pokorný.



Veterán Plekanec je jediným brněnským hráčem, který dokáže v produktivitě udržet krok s elitní trojicí z prvního útoku. Martin Zaťovič, Petr Holík a Peter Mueller mají na svých kontech 50, 39 a 38 bodů, Plekanec je na třiatřiceti. Lukáš Kucsera a Luboš Horký, posazení v interním bodování hned za Plekancem, mají po 14 bodech.

Z posil během sezony dokáže držet krok jen Tomáš Vincour, jemuž za 18 zápasů naskočilo slušných 13 (6+7) bodů. A jak si vedou další noví muži v modrobílém? Šimon Stránský má za 11 zápasů dva góly a dvě nahrávky, Rudolf Červený ve svých čtyřech utkáních ještě nebodoval.

Jenom útočníků protočila Kometa za sezonu šestadvacet.



„Spoustu času chyběl Mueller, taky Holík byl zraněný. To jsou hráči, kteří rozhodují zápasy. My se vzdor tomu držíme v šestce a drželi jsme se relativně dobře. To je taky potřeba říct,“ nabízí druhou stranu mince Plekanec. „Každý tým má zraněné a nemocné, ale Holíka nebo Muellera není jednoduché nahradit v situacích, v nichž hrají. A ani pro ně není pak snadné naskočit po šesti nebo sedmi týdnech a být rovnou v top formě,“ míní Plekanec.

Na vyladění zápasové formy má Kometa ještě dva termíny; dnes v Plzni a v pátek proti Pardubicím. Dynamo už může přijet zachráněné, ale taky mu může ještě pořád jít o bytí či nebytí v nejvyšší soutěži.

Jako v neděli Kladnu.

„Ty mančafty hrají o všechno a vybičují se. Sportovní stránce extraligy to prospívá, je zajímavější. My ale potřebujeme zlepšit naši hru před play off,“ zavelel Plekanec.