Šéf budějovických hokejistů: Jádro týmu má sílu, aby extraligu zvládlo

V těchto dnech by za normální situace vrcholila sezona. Hokejisté i fanoušci Motoru by si pravděpodobně užívali prvoligové play off.



Všechno je ale jinak. V polovině dubna už se českobudějovický klub chystá na další sezonu. Po sedmi letech od znovuzaložení je to opět na nejvyšší domácí soutěž.

„Náš postup jsem například při posezení s kolegy nebo přáteli nestihl vůbec oslavit. Ale to, že jsme v extralize, mě naplňuje skvělým pocitem každý den,“ směje se 51letý generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Na světě je už rozlosování extraligového ročníku 2020/2021. Pokud se vše rozjede podle plánů, začne Motor v domácím utkání proti Hradci Králové. Pro fanoušky to bude i po letech třaskavé utkání v souvislosti s tehdejším přesunem licence a týmu z jihu právě na východ Čech. Co jste na los říkal vy?

Já mám hlavně radost, že budeme vůbec hrát extraligový zápas, a ani moc neřeším proti komu. To, že tady hned na začátek přijede Hradec Králové, je téma spíše pro fanoušky než pro mě.

Stanislav Bednařík Narodil se 31. ledna roku 1969 ve středočeském Benešově. Hokej hrál za Písek, českobudějovický Motor, Jindřichův Hradec a Kobru Praha. Bývalý útočník odehrál v nejvyšší české soutěži 123 utkání, ve kterých posbíral 51 bodů (28 + 23). Aktivní kariéru zakončil v dresu Kobry na konci tisíciletí. Po znovuzrození Motoru v roce 2013 se stal generálním manažerem klubu. Stanislav Bednařík je v jeho vedení s prezidentem Romanem Turkem, provozním ředitelem Petrem Sailerem, obchodním manažerem Petrem Míškem a marketingovým a PR ředitelem Tomášem Kučerou. Bednařík je ženatý a má dvě děti, rád tráví čas s rodinou, sportuje a jezdí na motorce.

I v této složité době nemůžete zastavit přípravy na nadcházející sezonu. Jak se vám nyní jedná se stávajícími i možnými novými sponzory?

K tomu nemůžu zatím říct nic, protože oni sami také nevědí. Nemám tedy ani dobré, ale ani špatné zprávy. Tradičních partnerů, kteří jsou s námi prakticky celou dobu v první lize, máme hodně. Každý rok to bylo něco mezi 150 až 170 partnerských smluv. Doufám, že nejinak to bude i v příští sezoně. Nemyslím si, že by na nás řada z nich zanevřela, když jsme postoupili, ale právě naopak. Jenže teď je všechno jinak, s touto dobou zatím nikdo z nás nemá zkušenosti a teprve uvidíme, co z toho vzejde.

Zatím to vypadá, že pandemie dokáže hodně zamávat i s profesionálním sportem.

Ukazuje se, že některé kluby už mají jasno, jak u nich bude vypadat následující sezona, a přistoupili ke snižování smluv. My zatím v takovém stadiu nejsme. Ale bohužel nyní nemohu vyloučit, že k takovému kroku a vyjednávání o snížení smluv budeme muset přistoupit i my. Hovořím však o příští sezoně, která začíná 1. května. Letošek máme finančně pokrytý a bez ohledu na výpadek příjmů z play off hráčům vyplatíme vše. Na druhou stranu partneři, se kterými jsme už mluvili, nám pořád vyjadřují podporu. Ale v jaké výši to bude? To dnes nikdo neví.

Přesto, Motor bude hrát nejvyšší soutěž za několik měsíců. Už tedy musíte mít představu, jak by měl extraligový rozpočet vypadat. Kolik byste chtěli jako klub do sezony investovat?

Před pár měsíci jsem měl představu jasnou. Takovou, že bychom náš dosavadní rozpočet přibližně 55 milionů korun chtěli navýšit o dvacet třicet procent. V době před pandemií si myslím, že takový cíl nebyl utopií. Vycházel jsem z předběžných debat s našimi partnery, kteří se opakovaně vyjadřovali ve smyslu: „Do extraligy vám přidáme.“ Do toho jsme počítali nové ceny permanentek či příjem v řádech milionů korun ze smlouvy s BPA (marketingová společnost, která zajišťuje chod extraligy). V drtivé většině bychom navýšení rozpočtu použili na posílení kádru.

Teď je všechno jinak.

Bohužel ano. Už dříve jsme měli podepsanou velkou část současného kádru, takže teď máme pod smlouvou zhruba dvacet hráčů. Měli smlouvy na nějaké peníze v Chance lize a jiné, pro ně lepší, v extralize, aby i výše budoucí odměny pro ně byla motivací k postupu. To samo už je pro nás obrovský závazek. Znovu však říkám, že teď nevím, co bude dál. Musíme jen věřit tomu, že vláda podniká všechny nezbytné kroky, abychom byli v bezpečí, a jaké to bude mít nakonec ekonomické následky? Nejsem specialista, abych to hodnotil. Na druhou stranu pořád věřím tomu, že dokážeme sestavit takový rozpočet, abychom byli v extralize konkurenceschopní.

Vy jste celkově optimisticky naladěný člověk. Pokaždé jste například věřil tomu, že už Motor tu určitou sezonu do extraligy postoupí. Věříte teď, že pandemie v září skončí a že se extraliga vůbec rozjede?

Věřím, že v září začneme hrát, a doufám, že i před plnými stadiony. Já si ani nemyslím, že by současná krize měla z dlouhodobé perspektivy nějak zásadně zahýbat s profesionálním sportem. Ten nezanikne, jak jsem četl někde v médiích, která se mimochodem předhánějí v přinášení katastrofických předpovědí. Avšak příští sezona bude pro nás velice těžká. Nejenom proto, že vstupujeme do nového prostředí extraligy. Stejné problémy budou řešit všichni, ne jen my.

Nakousl jste téma permanentních vstupenek. Jejich cena bude odlišná od těch v první lize. Už víte, jaké ceny stanovíte?

Je to jedno z témat, které nejužší vedení klubu intenzivně probírá. Už několikátý týden. S pomocí sociálních sítí a moderní informační technologie tedy pěkně každý z domova. Před třemi měsíci bychom ceny nastavili během jedné diskuse. Ale teď jsme zase u toho slovíčka covid19. Nevím. Musíme, kromě všech ostatních aspektů majících vliv na cenu, také odhadnout, jaký celá situace bude mít dopad na veřejnost. Když budu čistě spekulovat, bude pět tisíc korun moc? Nebo sedm tisíc naopak málo? Myslím si, že někde v tomto rozmezí by se ceny celoročních vstupenek asi mohly pohybovat.

Určitě sledujete, kolik stojí podobné vstupenky jinde. Kam by měl Motor v extralize v tomto ohledu patřit?

V zásadě bychom nechtěli patřit k nejlevnějším. Vlastně proč? Máme výbornou fanouškovskou základnu, parádní Budvar arénu, o vstupenky je zájem a lidé tu hokej milují. Kolik jich chodilo na Chance ligu, bylo fantastické. Na druhou stranu prodávat permanentku s play off za jedenáct tisíc korun, jako je tomu v Brně, si samozřejmě netroufneme. Zatím (směje se). I když naše fanoušky řadím do skupiny, jako jsou právě v Brně či Pardubicích. Tam jsou kluby s nejvyšší návštěvností a zároveň mají jedny z nejvyšších cen v extralize, a přitom v posledních letech se umísťují na opačných koncích tabulky.

Fanoušci v Budějovicích jsou zatím podle všeho připravení klub podpořit. Zaslechl jsem názor, že by si dokonce někdo rád například koupil dvě permanentky a tak dále. To se musí hezky poslouchat.

To ano. Pokud však na tu druhou vstupenku bude někoho pravidelně vodit na hokej. Přejeme si, a myslím, že také vše děláme pro to, třeba i cenovou politikou vstupného, abychom měli Budvar arénu vyprodanou. Pokud by však to místo bylo prázdné, to by už bylo horší. Jednou z variant, o které se také bavíme, je dát fanouškům při nákupu možnost v libovolné výši přispět klubu.

Jak by to fungovalo v praxi?

Zatím ale nevím, zda to bude technicky možné v systému, ve kterém permanentní vstupenky prodáváme. I když klub bude potřebovat mimořádnou podporu ze strany fanoušků, dnes jsou tu mnohem závažnější problémy k řešení. Ty budou vyžadovat a vyžadují obrovskou míru solidarity všech a ty jsou před námi.

Co všechno se tedy ještě bude muset v nadcházejících měsících na chodu klubu změnit, aby se v Českých Budějovicích zase mohla hrát extraliga?

Nic zásadního. Věřím, že management tu pracuje na extraligové úrovni. Ať už se to týká péče o hráče a celého sportovního zázemí, o diváky a tak dále. Je však možné, že to tak není a my s extraligou prozřeme a budeme muset řadu věcí ještě měnit, zlepšit. Poladit musíme sílu hráčského kádru. Trenér Václav Prospal ovšem tvrdí, a já s ním souhlasím, že jádro stávajícího týmu je dostatečně silné na to, aby se vypořádalo i s extraligou.

Kolik ještě hráčů má tedy přijít do Motoru?

Volných míst zase „není tolik“. Bude záležet na tom, kolik peněz získáme a jestli tím pádem budeme mít kádr dvacetičlenný, pětadvacetičlenný, nebo pětatřicetičlenný, to ale přeháním. Ovšem pokud bychom si ho mohli dovolit hodně široký, můžeme podporovat některý jihočeský tým v druhé lize a pomoci mu k postupu o soutěž výše.

Takže mít něco jako farmu.

Cílem jihočeského hokeje musí být jeden zástupce v extralize a alespoň jeden i v první lize. V minulosti to byla samozřejmost. Aby mohla fungovat úzká jihočeská spolupráce na bázi farmy. Momentálně jsme postoupili jen my. Motor chce tímto způsobem pomáhat jiným jihočeským klubům. Co si budeme moci dovolit, se teprve uvidí. Zájem a potřebu rozhodně máme.

Trochu jste zamluvil mou původní otázku ohledně doplnění současného kádru.

Musíme nejprve vyřešit situaci v brankovišti, pak možná někoho ještě do obrany i útoku. A kolik to přesně bude hráčů, nevím. Navíc se hráčský trh v souvislosti s pandemií chová nestandardně, najednou je relativně dost volných hokejistů, ovšem finance omezené, přesněji nejasné.

Média však už mají téměř jasno, za Motor bude chytat Marek Čiliak.

K jakýmkoliv hráčským přesunům mezi kluby je možné se oficiálně vyjadřovat pouze v době přestupních období, to nastane 1. května 2020. Jak jsem už zmínil, hráče pro posílení kádru hledáme, a to nejenom brankáře.

S postupem o ligu výš se pojí i „problém“ piva, které se v Budvar aréně čepuje. Partnerem extraligy zatím zůstává Radegast. Ale neumím si představit, že by se tato značka čepovala při utkáních v Českých Budějovicích, a navíc ještě v Budvar aréně.

Na extraligu drží celou řadu marketingových práv právě BPA a ta má nasmlouvané své partnery. Pivovarnictví je jedním z oborů s exkluzivitou, což znamená, že jen na třech stadionech může být čepované jiné pivo, než je Radegast. Ty tři výjimky jsou obsazené. I tak ale BPA jedná s Pilsner Urquell a Budvarem, jak by mohla fungovat v Budějovicích existence obou pivovarů vedle sebe. Na konci dubna máme naplánovanou schůzku se všemi odpovědnými v Budvar aréně. Výsledek bychom se pak mohli dozvědět během pár dnů.

Těsně po konci sezony řada hráčů mluvila o tom, že se těší, až postup oslaví spolu s fanoušky. Teď to však nejde. Vymýšlíte už, jak by tato oslava mohla vypadat, až to ovšem zase bude možné?

To je další téma, kterým se ze svých home officů zabýváme. Nejdříve musíme vědět, kdy budeme moci nějakou masovou akci udělat. Jedna z myšlenek je udělat oslavy formou Motorfestu buď na zimáku, nebo jinde. PR ředitel Tomáš Kučera pak přišel s velmi dobrým návrhem, aby se v utkání proti sobě postavil současný postupující kádr proti tomu, který do extraligy postoupil v roce 2005. Těch nápadů je celá řada.

