Fakt? Česko - Kanada? Jak pan Ondřej nevěřil. Známe další výherce vstupenek na MS

Velká hokejová soutěž o vstupenky na mistrovství světa míří do finiše. Sbírat puky v článcích na iDNES.cz a soutěžit můžete naposledy ve čtvrtek. Ve hře jsou lístky na semifinále a finále.

Ve středečním losování uspěli Ondřej Novotný a Petr Vrátný, oba z Prahy. „Vyrazím s kolegou. Když jsem se to dozvěděl, zajásal jsem a on se mi hned ptal, co se děje. Tak ho musím vzít s sebou,“ povídal pan Ondřej, jenž pracuje jako konstruktér doručovacích a výdejních boxů.

Pochází z Vysočiny, ale za prací a sportovním i kulturním vyžitím zamířil před pár lety do české metropole. „Hokej, fotbal, inline brusle, fitko. Když sedím většinu dne v kanceláři, musím se hýbat,“ usmívá se fanoušek hokejové Sparty. A samozřejmě české reprezentace.

Druhým středečním výhercem se stal Petr Vrátný, stavební technik z Prahy. Ovšem volný čas tráví většinou na své chatě na Karlštejnsku. Získal dvě vstupenky na úterní duel Finska se Švýcarskem.

Petr Vrátný, další výherce vstupenek na mistrovství světa.

„Paráda. Sbírat puky v článcích jsme začali celá rodina – já, manželka, syn, dcera. Skvělé, že to klaplo. Na zápas půjde dcera se svým přítelem, který hraje závodně hokejbal,“ prozradil pan Petr.

Mimochodem, jeho nastávající zeť je mistrem světa z loňského hokejbalového šampionátu juniorů v Liberci a letos si zahraje na mistrovství světa dospělých ve Švýcarsku. „Přemýšleli jsme, co mu dát k pátečním narozeninám, tohle bude skvělý dárek.“

Chcete také získat vstupenky na hokejový šampionát? Máte poslední šanci. Ve čtvrtek 16. května soutěž končí. Čtenáři mohou v článcích napříč rubrikami iDNES.cz hledat symbol puku. Kliknutím puk „seberou“, a tím získají bod. Dvacet puků za den otevírá vstup do denního slosování, 300 puků = účast ve hře o finále.

Sběr může provádět každý registrovaný čtenář nebo čtenářka. Veškeré nasbírané puky za den i jejich celkový počet se zaznamenávají v herní kartě. Nyní se soutěží o vstupenky na semifinále a finále.

Mistrovství světa v hokeji se koná v Česku po devíti letech. Domácí výběr kouče Radima Rulíka vstoupil do šampionátu výhrou nad Finskem 1:0 po nájezdech, poté porazil Norsko 6:3, prohrál 1:2 po nájezdech se Švýcary a zdolal 7:4 Dánsko. Ve skupině A čekají Čechy ještě souboje s Rakouskem, Velkou Británií a Kanadou.