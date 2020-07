Plzeňský trenér Čihák: Kus práce se udělal, ale musíme na to navázat

„Příjezd Langa ze Švédska se řešil už s předstihem tak, aby s námi mohl 27. července na testy wingate a VO2max. Takže bychom po dovolené už měli být kompletní,“ říká devětatřicetiletý plzeňský kouč Ladislav Čihák, který je u extraligového týmu už bezmála šest let.

S elitními útočníky Gulašem a Mertlem, kteří trénují doma na jihu Čech, jste ve spojení?

Zrovna tenhle týden jsme si volali, předtím samozřejmě i v průběhu přípravy. U nich nemám žádné obavy, vždycky byli perfektně připravení. Ani na dovolenou nikam nejedou, trénují a budou stoprocentně připravení. Oba dva po pauze rovněž dorazí na testy do Prahy.

Kdo volno po deseti týdnech potřebuje víc. Hráči, nebo trenéři?

Já myslím, že je to vzájemné. (úsměv) Bylo to dlouhé a čtrnáct dnů oddychu potřebujeme všichni.

Jeřábek i Lev jsou ženáči. Brzy se přidá Straka Před pár týdny posílal svatební gratulace bývalým spoluhráčům a hokejovým kamarádům Jakubu Jeřábkovi a Jakubu Lvovi. V srpnu stejný životní krok čeká také Petra Straku, útočníka Škody. „Asi jsme my kluci, kteří jsme spolu hráli v plzeňském dorostu, propojení i v tomhle směru,“ usmívá se osmadvacetiletý Straka. S Jeřábkem i Lvem spolu vyrůstali, prošli mládežnickými kategoriemi. A všichni tři to dotáhli až do reprezentace, byť natrvalo v ní zůstal jen obránce Jeřábek, nyní opora ruského Podolsku. „Jsme všichni ve spojení, máme mezi sebou skvělé vztahy. Takže i s tou svatbou nám to vyšlo takhle krásně v jedno léto,“ říká Straka. Stejně jako Jeřábek musel velký den odkládat, svatbu s přítelkyní původně plánoval už v květnu. „Vše domluvené, počasí krásné. Ale vzhledem k okolnostem se musela posunout. Pár lidí mi ze srandy říká, že jsem dostal druhou šanci, že ještě můžu zdrhnout. Ale to já rozhodně v plánu nemám a těším se na ten den moc,“ hlásí útočník, který má na kontě i jeden zápas v NHL v dresu Philadelphie. Do nové sezony už Straka vyjede poprvé jako ženatý muž.

Všichni, nebo někteří hráči dostanou práci i na dovolenou?

Všichni se i tak budou během volna udržovat. Většina kluků se nikam daleko nechystá, zůstávají v Čechách. Máme společnou skupinu, kam Honza Snopek (kondiční trenér, pozn. aut.) posílá plány, co mají plnit. Ale někteří dostanou přímo individuální úkoly, s nimi jsme mluvili i osobně.

Kam se chystáte vy?

Letos pojedeme s rodinou na Slovensko, vezmeme si kola. Pak budu chvíli na chalupě. K moři ne. Aby někdo ze dne na den rozhodl, že půjdu do karantény, to nechci.

Přežili jste deset týdnů tvrdé dřiny bez vážných zranění?

Snad ano. Matěj Stříteský musel s kolenem opatrněji, měl tam ještě starší věci s meniskem. Vojta Budík má výron z fotbálku, Frodlík (Dominik Frodl) něco podobného. To pramenilo spíš z únavy. Věřím, že do začátku ledu budeme kompletní. A jestli ne, že to bude jen o pár týdnech, aby se šrámy doléčily.

Splnili jste během léta vše, co jste si naplánovali?

Kus práce se udělal, hráči makali poctivě. Ale musíme na to navázat v dalších dvou měsících před ligou. Na spoustu věcí máme čas, na ledě to musíme správně doladit. Ale když se ohlédnu, splnili jsme všechno, i počasí nám přálo. Žádné problémy nebyly, jsem spokojený.

Hned zkraje srpna začíná obnovená pohárová soutěž, Generali Česká Cup. Vítáte ten nápad?

Je to dobrá myšlenka. Ti, kteří nehráli Ligu mistrů, si zápasy domlouvali jednotlivě mezi sebou. Tohle je rozumná alternativa. Jsou tam tři týdny s pravidelným rytmem zápasů úterý a čtvrtek. To je optimální. My určitě chceme postoupit ze skupiny. I proto, abychom měli jistotu dalších utkání. Myslím, že pohár bude mít svou kvalitu. Pár kluků chceme vyzkoušet, ale jinak nemáme kádr tak široký, abychom k těm zápasům přistoupili tak, že něco jenom testujeme.

Kádr široký není, přesto, o kolik míst v sestavě se bojuje?

Nemůžu říci, že na jedno místo je tady pět šest hráčů. Ale je o co se rvát. Máme mladé kluky, kteří musí zamakat o místo. Pak trošičku starší, kteří svou pozici musí potvrdit. A pak jsou tam zkušení borci, kteří musí předvádět kvalitu, tým táhnout. Nikdo nemá nic zadarmo. Když mladý nebo starý nebude makat, nemám problém ho ze sestavy vyřadit. Ať si každý promyslí, co chce dokázat. Ale to jsou extrémní úvahy. Máme kluky, kteří makají poctivě. Ale tlačenice trošku bude. Já ji udělám. Někteří měli slabší sezonu, na ty budu tlačit o to víc.

Fotbalová sezona se dohrává s omezeným počtem lidí. Jak podle vás bude vypadat hokej?

Bavili jsme se o tom v klubu. Opatření jsou daná, nikdo neví, kam se to ještě vyvine. Kdyby na zápasech nebyl vůbec nikdo, je to k ničemu. Aspoň pár stovek lidí na stadion dostat je dobře. Nedá se nic dělat, je v tom celý svět, musíme se s tím vypořádat. Věřme, že se situace bude zlepšovat a lidi se budou na sportu zase bavit v plném počtu. A my ať pracujeme před plnými tribunami.