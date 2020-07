O naší lajně musí v lize vědět, hlásí nastávající ženich z Plzně

Ve stavu manželském pak naskočí do sezony, ve které chce být vidět. Také proto si nestěžoval na náročnost letních tréninků a dřel naplno. Ví totiž, že veškerá snaha v tomto období se mu během sezony několikanásobně vrátí.

Ale krátký odpočinek teď přijde vhod, ne?

Poslední týden už mi nepřišel tak náročný. Nebyl to už takový záhul. Teď je příležitost někam vypadnout a připravit se na další blok, který už bude na ledě. Těšíme se na něj.

Je letní příprava důležitá i z pohledu tvoření vztahů a pohody?

Partu máme celou dobu dobrou a obměny v kádru nejsou takové, aby to bylo vyloženě třeba. Když se někam jede na soustředění, tak je skvělé, že to nefunguje tak, že se každý sbalí a jde si po svých. Takhle jdeme s klukama na jídlo a podobně. Byli jsme třeba i v cukrárně. Vždycky se na podobné akce strašně těším. Člověk se o spoluhráčích dozví něco nového, o to je pak větší sranda v sezoně.

Vážně cukrárna? Trenéři nebyli proti?

Měli jsme to výjimečně povolené. Je to na každého vlastním uvážení, od toho se pak ale odvíjel trénink následující den.

Zákusků si užijete zřejmě ještě při jedné příležitosti. Prozradíte, co vás čeká?

V srpnu se budu ženit. Původně jsme měli domluvenou krásnou květnovou sobotu, bylo zrovna sluníčko, jenže jsme to museli přeložit. Doufám, že nám počasí vyjde i napodruhé. Pár lidí mi ze srandy říkalo, že jsem aspoň dostal příležitost zdrhnout, ale to určitě v plánu nemám. (úsměv)

V té době už budete trénovat na ledě, únava se bude stupňovat.

Ale kdybych nebyl schopný stát u oltáře, tak se nechám svědkem podepřít. Když tak mě tam odtáhnou.

Dokážete odhadnout, kam může Plzeň v nadcházejícím ročníku mířit?

Zatím nevím. Trenéři to sledují, mají na to školy. Když to teď odmakáme, tak v sezoně to pak bude příjemnější. Myslím, že ve chvílích, kdy jsem trochu omdléval, jsem nebyl jediný, co jsem tak kluky kolem sebe sledoval. Doufám, že se nám práce vyplatí a projeví se to.

Cítíte, že sám máte prostor na zlepšení?

Člověk si musí budovat pozici nejen v týmu, ale i v lize. O naší lajně musí vědět. Loni nám to tam nepadalo, přestože šance jsme měli. Není třeba věšet hlavu z toho, že jsme nedali o patnáct gólů víc. Do extraligy musíme jít od začátku s pokorou a odvést práci pro tým. Věřím, že nějakou tu nadstavbu přidáme a bude to lepší.