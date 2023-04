Byli jsme pod tlakem, uznal gólový rekordman Růžička. Třinec ale nepanikařil

„Zůstali jsme trpěliví a nakonec udeřili, ale tahalo se to až do prodloužení. Navíc nás Hradec dostal mírně pod tlak,“ řekl Růžička po zápase.

Jak si vážíte rekordu?

Hodně, je pocta být mezi takovými hráči, ale docením to asi až po kariéře, teď jsme na začátku série a osobní věci neřešíme.(Růžička překonal Ondřeje Kratěnu, který vstřelil 59 gólů. Ujčík vede s 62 góly tabulku střelců v play off, pokud počítáte i československou ligu).

Ondřej Kratěna drží ještě jeden rekord, získal osm titulů. Vy teď útočíte na šest, nemyslíte výš?

Ježíšmarjá! To vůbec. Takhle dopředu opravdu ne (úsměv).

Podívejte se na Růžičkův rekordní gól:

Tipsport extraliga @telhcz První střela = první gól! Třinec se dostává do vedení a jde o 60. branku Martina Růžičky v play off! #MHKTRI #TELH https://t.co/qDrrzW6gN8 oblíbit odpovědět

Před vaším gólem vám hodně pomohli spoluhráči, že?

Kluci skvěle napadali, Andrej i Vožuch (Nestrašil a Voženílek). Hodili mi puk před branku, a ten si mě tam našel.

A to s nimi běžně nehrajete.

Něco jsem řešil s nožem na brusli, rychle jsem střídal a místo mě šel Marko Daňo a já zas šel s jeho lajnou, ale určitě zanecháme původní sestavu.

Daniel Voženílek (vlevo) a Martin Růžička se radují z gólu.

Co rozhodlo o vašich výhrách v Hradci, zkušenosti?

Možná, nevím. Teď jsme prostě dali o gól víc a vyhráli.

Došly vám v prodloužení síly?

Hradec ho hrál skvěle, dobře se pohyboval, ale my máme skvělého Kácu (brankáře Kacetla). Co šlo, chytil, a my něco zablokovali. Nepanikařili jsme.

Teoreticky můžete slavit titul doma, co pro to udělat?

Hradec je velice aktivní a bruslivý, na to se musíme připravit. Těžko se mi teď bude mluvit o titulu, mám v hlavě jen třetí zápas.

Voženílek rozhodl druhý zápas za sebou, co k němu říct?

Je skvělej! Bojovník. Umí si dobře vybrat, kde stát. Je nepříjemnej a silnej na puku a pro náš tým dělá moc práce. Teď za to dostává ještě odměnu. Moc mu ji přeju a snad v tom bude pokračovat.

Zbudou vám ještě síly po finále na mistrovství světa?

(úsměv) To bych asi nechal bez komentáře.