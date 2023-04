Jízda Třince mě nepřekvapuje, říká gólman Hrubec. Na MS by jel i jako trojka

Je neuvěřitelné, jak brankář Ondřej Kacetl ve vyřazovací části soutěže každým rokem ožívá...

„Mohlo to být i opačně, většinu sezony mohl chytat Káca a na play off naskočit Mazi (Marek Mazanec),“ říká Hrubec. „Chytnete se, dostanete se do laufu. Káca ale podává výborné výkony. Také jsem mu psal: Klobouk dolů, jak čapeš.“

Hrubec, který s hokejem začínal v rodném Vimperku, byl v Třinci sedm sezon. Má s ním dvě stříbra a titul z roku 2019. Může hovořit o tlaku, jakému jsou třinečtí brankáři vystaveni, leč namítá, že ten tam už není jako dřív.

„Hodně se toho už dosáhlo. A když letos šli do play off ze šestého místa, tým se po předkole s Litvínovem uvolnil. To je můj názor,“ tvrdí. „Co je v šatně a jak to teď funguje, nevím. Ale přijde mi, že do play off šli z psychicky výhodné pozice.“

Nynější pětileté třinecké tažení je podle Hrubce reklamou na to, jak má klub fungovat. „Od mládeže po chlapy. Zaslouženě jsou tam, kde jsou.“

Brankář Šimon Hrubec ještě v dresu Třince

Šimon Hrubec byl tento týden v Ostravě s reprezentací, která v přípravě vyhrála se Slováky ve čtvrtek 5:1 a včera 3:2 na nájezdy. O víkendu však do Třince na třetí a čtvrtý finálový duel extraligy nevyrazí.

„Nebudu mít čas, i když Třinec je moje srdcová záležitost,“ přiznává. „S Hradcem Králové to je boj, ale to byly všechny série, ať už Třince se Spartou a Pardubicemi, nebo Vítkovic s Hradcem Králové. Krásné hokeje.“

S úsměvem dodává, že když už i on se na tolik utkání díval, musela stát za to. „Vydržel jsem i všechna prodloužení až do samého konce.“

Momentálně má v hlavě reprezentaci. „Jsem v ní od toho, abych bojoval o místo na mistrovství světa. Udělám pro to všechno,“ prohlašuje.

Před rokem se z přípravy omluvil, protože čekal narození potomka. „Kluci přivezli bronz, ale mně se narodilo zlato. O tuhle medaili jsem nepřišel, i když přiznávám, že jsem chtěl být u toho, když se po letech udělala medaile. Jsou však důležitější věci.“

Na mistrovství pojede klidně i jako trojka

Hrubec připouští, že konkurence mezi českými brankáři je obrovská.

„Možná můžeme vzít na šampionát všechny gólmany z nynějšího play off extraligy... Ve Finsku máme Lanýže (Marka Langhamera), v NHL jsou skvělí brankáři. Je to boj. Odchytám, co dostanu. Budu se snažit předvést dobrý výkon a uvidíme, jak se rozhodnou trenéři. Už teď máme na kempu zkušené kluky, tým je poskládaný výborně.“

Český brankář Šimon Hrubec se raduje z vítězství.

Hrubec by se na světovém šampionátu spokojil i s pozicí třetího brankáře. „Řekl jsem rovnou, že to může být moje poslední mistrovství. Na své první jsem jel jako jasná trojka a nakonec jsem chytal v zápase o bronz,“ připomíná prohru 2:3 s Ruskem z roku 2019. „V hokeji se může stát všechno. I trenérům jsem říkal, že bych jel v jakékoli pozici.“

Každopádně o místo usiluje jako nejlepší brankář švýcarské nejvyšší soutěže. V ní ve své první sezoně vévodil brankářským statistikám. Po základní části měl nejlepší úspěšnost zákroků – 92,7 procent a vládl i průměru obdržených branek, a to číslem 2,23. V play off na tom byl téměř stejně – 92,3 procenta a 2,17.

Jenže s Curychem skončil v semifinále, když podlehli Bielu 0:4 na zápasy. „Šéfům jsem řekl, že neodejdu, dokud nebudeme mít titul,“ usmívá se Šimon Hrubec, který kromě Třince má zlato i s ruským Omskem z roku 2021.