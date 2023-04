Hradecký kat Voženílek před lety zachraňoval jeho juniorku. Je to jako sen, říká

Stalo se tak v baráži, kterou tehdy čerstvě sedmnáctiletý Voženílek prošel s hradeckým týmem téměř celou, ze šesti zápasů jich odehrál pět a vstřelil v nich dvě branky.

„Nepočítal jsem s tím, že v juniorce dostanu tolik prostoru. Jsem rád, že mi pan Říha dal příležitost,“ říkal tehdy po zápase s Ústím nad Labem útočník, jenž v hradeckém klubu strávil jedinou sezonu, právě tu, o jejímž závěru je řeč.

I s jeho přispěním se hradecká juniorka v nejvyšší soutěži zachránila. Těsně před tím, než do města přišla ještě senzačnější zpráva: Do Hradce Králové se stěhuje extraliga dospělých, kterou tam převádí Mountfield z Českých Budějovic. Pár týdnů poté k tomu došlo.

Voženílka, jenž za sebou měl vedle juniorského konce úspěšnou sezonu v hradeckém dorostu, se to ale už netýkalo. Vracel se do Pardubic, kde s hokejem začínal. Hned v první sezoně v jejich dresu nakoukl do extraligy, v dalších dvou patřil do stabilní sestavy týmu, ale nebyla to z jeho strany žádná sláva. Možná i proto, že Pardubice v té době v extralize právě nezářily.

Pro současného tahouna obhájců titulu z Třince poté začalo putování po prvoligových štacích, které změnily předcházející dvě vydařené sezony v Českých Budějovicích. Po nich přišla nabídka současných šampionů a letos opět směřuje k mistrovskému vyvrcholení. A dnes sedmadvacetiletý Voženílek na tom má svůj výrazný podíl.

Po vydařené základní části totiž přidává ještě lepší bilanci v play off, kde zatím v 18 zápasech zaznamenal 13 kanadských bodů. Navíc svými brankami rozhodl obě dosavadní finále. „Po každé brance jsem šťastný, zvlášť když dopomůže k vítězství,“ řekl po druhé výhře, kterou svým gólem Třinci vystřelil v prodloužení.

Při vší své skromnosti si jej užíval: „Je to jako sen. Ale v první třetině jsem sám sebe huboval, měl jsem před sebou prázdnou bránu, a trefil jen tyčku. Velká šance přišla i v prodloužení, dobrá střela ze slotu. Moje chyba, že z toho nebyly góly, v tom se musím zlepšit. Ale nakonec jsem rád, jak to celé dopadlo. Zaplaťpánbůh za další šanci, kterou jsem už dokázal využít.“

Společně se svými spoluhráči si do dvou víkendových zápasů z Hradce odvezli příjemný náskok a mohou před svými fanoušky finálovou sérii ukončit.

„Bylo by to hezké, ale my to máme nastavené tak, že ať se děje, co se děje, pořád jedeme stejně. Takhle daleko se nedíváme. Vidíme další dva domácí zápasy, nic víc. V Třinci se těšíme na vyprodanou halu,“ říká hokejista s hradeckou minulostí.