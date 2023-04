Marná převaha a druhá prohra. Musíme se oklepat a jít dál, velí obránce Pavlík

Jak se to dá provést po duelu, v jehož prodloužení soupeře přehráváte?

Je to těžké poté, co tlačíte půlku nebo tři čtvrtě prodloužení, máte spoustu střel, několik šancí, ale puk do branky nedotlačíte.

Kudy vede cesta? Jít před branku, kam vás Třinec moc nepouští?

Ono je ale těžké pro naše útočníky se tam dostat. Umějí vás z před branky odtlačit. Jde také o to, že my obránci musíme našim útočníkům před branku líp házet puky a procpat jim to tam.

Je to tím, že mají ten systém tak dobře propracovaný a nezvládli to před vámi i jiné týmy?

Hraje se na góly, ale oni dali jeden navíc.

Ten rozhodující padl v prodloužení, kdy jste šancí měli víc. Kde se stala chyba?

Dvakrát jsme nevyndali puk z našeho obranného pásma, a proto jsme nemohli všichni vystřídat. Jim se podařilo naše vyhození z pásma zachytit, vystřelili, náš brankář to vyrazil, ale chytil to jejich hráč. Zase se to odrazilo a před brankou zůstal jejich hráč samotný.

Oliver Okuliar se ocitl mezi třineckými hráči.

Hrají v tom, že vyrovnaný zápas získají pro sebe, zkušenosti?

Je pravda, že oni za sebou nějakou historii mají, skoro každý něco vyhrál, zatímco my jsme asi mladší, méně zkušení. Podle mě ale to, co my předvádíme na ledě, je dobrá cesta k tomu, abychom uspěli.

Co se dá udělat, abyste vyhráli v Třinci teď vy?

Těžké. Musíme se ale víc nacpat do branky. Jezdíme, střílíme, ale nic, v koncovce musíme být produktivnější.

Jste v podobné situaci, v jaké byly v souboji s vámi v semifinále Vítkovice. Co s tím?

Samozřejmě je špatné, že prohráváme 0:2. Nevidím ale důvod, proč bychom tam také nemohli dvakrát vyhrát.