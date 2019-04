Liberecký rychlík Zachar: když se rozjede, nikdo ho nechytí

Dvacetiletý mladík nasbíral ve dvou domácím utkáních, která se protáhla až do prodloužení, tři body za gól a dvě přihrávky. Ve všech případech to byly podobné akce - dvakrát ukázkově připravil zakončení Lukáši Krenželokovi a ten zase jednou naservíroval puk jako na zlatém podnose jemu.

„Trénuji to každý den na tréninku, takže jsem si na tu ránu docela věřil,“ komentoval svou trefu do odkryté branky ve druhém domácím utkání. „Snažím se jít do každého střídání naplno. To, že padne gól, není jen moje zásluha, ale celé lajny. Jsem rád, že nám to takhle šlape.“

Marek Zachar je libereckým rodákem a odchovancem, minulé dvě sezony však strávil v kanadské juniorské soutěži. Vloni se vrátil a začal pravidelně dostávat šanci v extraligovém týmu Bílých Tygrů. V základní části odehrál 46 zápasů, většinou ve čtvrtém útoku.

V play off má však pevné místo ve třetí lajně vedle mazáků Jelínka s Krenželokem. „Odmalička byl můj sen hrát tady v Liberci za áčko, takže si to užívám na sto procent. Nervózní jsem lehce byl, je to moje první play off za mužskou kategorii. V průběhu zápasu to ale ze mě rychle spadlo,“ říkal zatím jeden z nejvýraznějších libereckých hráčů semifinále.

Kometa Brno - Liberec Třetí semifinále sledujte v neděli od 17.00 online.

Parťáci si spolupráci s energickým mladíkem pochvalují. „Mára je lehoučký. Jakmile to rozjede, není vůbec legrace se na něj navázat a nějak ho dohánět,“ říká o něm Lukáš Krenželok. „Hraje výborně, v lajně nám hodně pomáhá. Je opravdu rychlý. Brněnští s ním mají problémy, my ho tedy musíme zkusit ještě více využívat.“

Další šanci využít Zacharových schopností budou mít hokejisté Liberce v neděli a v pondělí na ledě Komety Brno, kde semifinálová série za nerozhodného stavu pokračuje. „Věřím, že tam máme šanci vyhrát minimálně jedno utkání. Jsme velmi silný tým. Když půjdeme do zápasů s pokorou, máme na to, abychom zvítězili,“ míní Marek Zachar. „Ve druhém utkání v Liberci jsme bohužel Kometě dali hrozné množství přesilovek. Toho se musíme propříště vyvarovat a jít do zápasu s čistou hlavou.“

V neděli se za asistence kamer České televize hraje od 17 hodin, v pondělí až od 19.00 (O2 TV).