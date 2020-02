Vyhráli jsme, ale s tímhle v play off nemáme šanci, varoval Pulpán

Co nyní ve hře nefunguje?

Hlavně pohyb. Kladno nás často zavřelo ve třetině, nezvládali jsme souboje, utavili nás. Když hrajeme venku, je to ještě markantnější, tam ani pořádně nenapadáme. Je to o pohybu a v tomu musíme každý začít sám u sebe. Jinak v play off nemáme žádnou šanci.

Neuškodil vám paradoxně brzký první gól, který jste dali hned po čtyřiadvaceti vteřinách?

Tohle by nám mělo spíš pomoci. Místo toho jsme pak hráli špatně. Až druhou třetinu se to zlepšilo, tam jsme jim mohli odskočit, jenže jsme neproměnili šance. No, a třetí třetina, to už byla taková divočina.

Nakonec zápas zlomily až dva slepené góly obránců. Vaši trefu na 6:5 a další branku Kaňáka dělilo pouhých 33 vteřin...

To asi ano. Do konce scházely už jen čtyři minuty, pak jsme ještě navíc hráli přesilovku. Zlomilo je to.

Váš gól byl vítězný, jak těžké bylo trefit skákavou přihrávku?

Jejich obránce puk ve vzduchu tečoval, já se do něj jen snažil přesně plácnout. To se povedlo, navíc Stráča (Petr Straka) tam krásně stál před brankou, gólman nic neviděl.

Byl to ale boj až do konce. Bylo znát, že Kladnu jde „o život“?

Pohodu určitě neprožívají. Ale snaží se, hráli dobře a jsou strašně houževnatí. Stalo se jim tady to, co nedávno v Liberci. I tam několikrát vedli, ale nakonec padli 4:5.

Na konci první třetiny předvedl Jaromír Jágr skvělé gesto fair play, když odvolal faul na sebe a Kladno tím přišlo o přesilovku. Co na to říkáte?

Tak jestli to faul nebyl... (smích) Ne, vážně, znovu ukázal svou velikost a patří mu za to dík.

Parádní výkon předvedl i váš kapitán Milan Gulaš. Dokázal svým nasazením strhnout ostatní?

Když vidíte, jak dohrává souboje, i Jágra posadil na zadek. A když se takhle sráží takový hráč, tak prostě musí každý.