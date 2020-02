Karlovarský Vondráček přijde za faul na Adámka o dva zápasy

Devětadvacetiletý Vondráček se provinil v polovině třetí třetiny za stavu 2:5, kdy zcela mimo souboj o kotouč atakoval Adámka a srazil ho na led. Sudí ho okamžitě poslali do kabin s trestem do konce utkání za zásah do hlavy nebo krku.

„Hráč v reakci na předchozí, nikterak razantní atak ze strany protihráče pozvedl hůl drženou v obou rukách na úroveň jeho hlavy a cíleně ho zasáhl do obličeje,“ vysvětlil dodatečný trest předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík.

Při určení jeho výše přihlédl Ujčík k tomu, že Vondráček nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán a že Adámek mohl utkání dohrát.