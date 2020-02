Hokejová čísla: kolik bodů stačí k záchraně, předkolu a čtvrtfinále

Pardubice mají nyní na Kladno tříbodový náskok a k tomu lepší bilanci vzájemných utkání. Jinými slovy body čtyři. Co to znamená? Že jim k záchraně ve zbytku sezony stačí uhrát osm bodů, aniž by se musely ohlížet na výsledky soupeře.

Tohle číslo se může pochopitelně každým odehraným kolem zmenšovat. I když... Vzhledem k losu se může udát ještě drama. Kladno čeká ve čtvrtek doma Sparta, pak hraje na Kometě, následně hostí Mladou Boleslav a poslední duel ho čeká v Litvínově.

Ovšem Pardubice nemají program o nic lehčí: hostí Plzeň, hrají v Třinci, přivítají Spartu a nakonec jedou na Kometu.

Extraliga Čísla a fakta Čtvrtfinále má jisté: Liberec, Plzeň, Mladá Boleslav a Sparta. Třinci chybí bod, Kometě pět Předkolo má jisté: Zatím nikdo. Olomouci chybí bod, Varům tři, Hradci čtyři, Zlínu osm Záchranu nemají jistou: Vítkovicím chybí čtyři body, Litvínovu šest, Pardubicím osm

To Litvínov může ještě živit naději, byť teoretickou, na postup do předkola. Byl by to sice velký šok, kdyby se to Severočechům povedlo, nicméně realita tuto možnost naskýtá. Žlutočerní mají totiž k dispozici utkání k dobru (doma s Hradcem) a když ho zvládnou, dotáhnou se bodově na jedenácté Vítkovice.



A pak se děj vůle boží. Jistě, desátý Zlín bude mít pořád pětibodový náskok a také zápas k dobru (v Třinci), na druhou stranu je nutné vnímat, že jeho výborná forma je už dávno pryč - Moravané prohráli sedm z posledních deseti utkání. A například Vítkovice mají tuto bilanci přesně opačnou...



Situace kolem desátého místa je zkrátka pořád hodně zamotaná a jasněji bude po zmiňovaných dohrávkách, v nichž Litvínov hostí Hradec a Zlín hraje v Třinci. Oba duely jsou na programu v úterý.

Zachrání se Kladno v hokejové extralize?

Ano 892 Ne 2800

O trochu jasněji je už nyní na šesté pozici zaručující přímý postup do čtvrtfinále. Ač se to tak nezdálo, blízko cíli je Kometa, jež drží šestibodový náskok na sedmou Olomouc. A lepší vzájemné měření sil k tomu. Tudíž Brňanům stačí k jistotě uhrát v posledních čtyřech kolech pět bodů.



Pátý Třinec je v pohodě, na Olomouc má dvanáctibodový náskok. Oceláři spíš koukají vzhůru, jelikož mají utkání k dobru. Pokud ho zvládnou, dotáhnou se na čtvrtou Spartu a třetí Mladou Boleslav. Tady už si Slezané mohou čistě teoreticky vybírat, na koho by ve čtvrtfinále raději narazili. I tady je však na spekulace zatím příliš brzy.

A tak se zatím nejpravděpodobněji jeví fakt, že Liberec po roce obhájí Prezidentský pohár. Bylo by velké překvapení, kdyby to nezvládl, jelikož má k dispozici desetibodový náskok. Po úterní dohrávce, v níž Bílí Tygři hostí druhou Plzeň, už může být navíc rozhodnuto.