Rekordman Hübl ukončil domácí trable hokejistů Litvínova

„Měli jsme větší tlak než jindy doma, i víc šancí. Vítězství na svém ledě už jsme potřebovali,“ oddechl si útočník Hübl, který puk pověsil do šibenice ve 27. minutě. Veterán, který drží v soutěži plno rekordů, skóroval prvně v sezoně a už už dotahuje Petra Lešku v historické tabulce produktivity základní části extraligy. Má 781 bodů, jen o pět míň.

Hüblovu lajnu s Lukešem a Pospíšilem kouči Vervy drží. „Těší mě, že trenéři na ni nesáhli, ale potřebujeme se zvednout bodově, i v přesilovkách,“ velí centr. „Celkově nám to jako týmu moc nepadá, zatím jsme moc střelců nenašli, spíš se střídáme. Snad po posledních týmových ubojovaných výkonech přijde trošku pohoda a s ní i góly.“

Verva předtím doma padla pětkrát v řadě, to snad na úvod sezony nepamatuje. „Tentokrát jsme měli daleko lepší pohyb, víc jsme dostupovali k hráčům, byli jsme blíž u sebe, když to bylo potřeba, nebo jsme hru roztáhli. Každý odehrál velmi solidní zápas, měli jsme na rozdíl od dřívějška jen minimální výpadky, maximálně párminutové. Hned jsme se vraceli na naši cestu,“ chválil litvínovský trenér Vladimír Országh.

A díky tomu Litvínov protrhl černou domácí šňůru. „Každé vítězství je důležité, toto bylo ubojované. Výhra s nulou je dobrá vizitka nejen pro Godličku (brankáře Godlu), který nás podržel v těžkých situacích, ale i celého mužstva,“ zdůrazňuje kouč.

Ač zlínský brankář Libor Kašík odchytal skvělý zápas, k bodům to jeho týmu nepomohlo. Kryl 43 střel Vervy. „Do utkání jsme se dostali až ve druhé polovině. Nevím, jestli jsme měli do té doby v nohou autobus. Nebylo to z naší strany ideální, až mě překvapilo, jaký to byl kolotoč,“ líčil Kašík.

Bídnou domácí bilanci Vervy neřešil. „Na tyhle statistiky nekoukám. Na každý zápas se připravuji zvlášť. Jak hrají přesilovky, kdo dává góly, jak zakončují. Mám to nahrané v hlavě jako šachy.“ V úterý jedním gólem dostal šach mat.