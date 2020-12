Skromný rekordman. Hübla ovlivňovaly legendy, teď se jí stal také

Je až symbolické, že u jeho vstupu mezi elitu sehrál podstatnou roli legendární Hlinka. Vlastně celou Hüblovu pouť lemují a ovlivňují významné persony českého hokeje. Teď se k nim řadí i on.

Dvaačtyřicetiletý centr odehrál v historii samostatné extraligy nejvíc utkání (1 069), dal nejvíc gólů (358). A na Vánoce si nadělil další rekord (788), když překonal bodové maximum Petra Lešky.

„Základ je, že mi drželo zdraví a nebyl jsem nikde v cizině,“ poví skromně Hübl. „Nerad se s někým srovnávám. Máme dost dobrých hokejistů, kteří to aspoň jednou zkusili venku. Mě okolnosti udržely doma.“

O nich, ojedinělé kariéře a cestě k nejcennějšímu rekordu litvínovský matador vypráví.

První stovka bodů: rozkoukávání

Hübl neměl přemrštěné cíle. Doma v Chomutově se chtěl dostat do áčka, které v roce 1997 koupilo prvoligovou licenci. Kromě hokeje chtěl i studovat. Rozeslal přihlášky na FTVS do Prahy a na pedagogické fakulty v Ústí a do Českých Budějovic, kde ho i přijali.

Přednost ale dostal přestup do Litvínova.

Extraligový debut si připsal v roce, v němž Češi vyhráli olympiádu v Naganu. „Když jsem se v kabině svlíkl, říkali mi: Musíš přibrat! S takovou figurou tě budou jen řezat a nic nedokážeš,“ vzpomíná Hübl.

Střízlík zaujal. A po dvou letech se poprvé v životě pakoval z domu. Z Litvínova si začínající kouč a manažer Slavie Vladimír Růžička odvezl do Prahy rovnou celou lajnu mladíků s Brandou a Alinčem.

V Edenu se Hübl etabloval jako mazaný extraligový centr. Na jaře 2001 měl nejblíž v kariéře k mistrovství světa, kde se slavil zlatý hattrick. Hübl jen opáčí: „Tým byl našlapaný. Maximálně bych byl 13. útočník, kdyby se někdo zranil.“

Druhá stovka: návrat a láska

Do druhé stovky extraligových bodů se přehoupl v roce 2003, kdy si Češi v referendu odhlasovali vstup do EU. Hübl zase vstoupil do kabiny Litvínova. „Přemýšlel jsem, že bych šel ven, kdyby se něco objevilo,“ prohodí rekordman.

Místo toho za chemiky odehrál tři sezony, po kterých ho čekalo druhé a poslední stěhování ze severu Čech. Už se nestěhoval sám, ale se slečnou Veronikou, s níž se seznámil na litvínovském bále.

Třetí stovka: jihočeská idylka

O Hüblovi se často mluví jako o patriotovi. Jenže nechybělo moc, aby z něj byl Jihočech. Mezi lety 2005 až 2008 řídil budějovický útok a tehdejší zobák Milan Gulaš dodnes vzpomíná: „Fantastický hráč a vzor pro mladé.“

Rok 2006: Viktor Hübl (v bílém) z Českých Budějovic a brankář Dušan Salfický ze Sparty

Budějovice se třikrát po sobě dostaly do semifinále. Doma se Hüblovi narodila dcerka Viktorka. S manželkou si užívali procházky s retrívrem a život na Hluboké. Spřátelili se s majiteli domku, v němž bydleli. „Dokonce jsme se poptávali, jestli by nám nepomohli se sháněním pozemku,“ líčí.

Tehdy i zvažoval, zda kývne k námluvám s ruským Čerepovcem. Malé dítě, neznámá a vzdálená štace nakonec přiměly Hübla zůstat doma. Vlastně k tomu přispěl i nevinný dotaz Roberta Reichla.

Čtvrtá stovka: Franta a Vanta

„Já hrál za Budějovice, Alby za Litvínov. Těsně před buly se ke mně naklonil a říká: Hele, po zápase chci pokecat. Počkej na mě.“

Reichel mu vylíčil, že se domů chystají i další členové zlaté generace - Jiří Šlégr a Martin Ručinský. Vidina úspěchu a změny v Budějovicích způsobily, že kulatou třístovku bodů završil Hübl v sezoně 2008/2009 už zase na zimáku Ivana Hlinky.

Tehdy zažil i další osudové setkání. Zrodil se tandem Franta a Vanta (přezdívka, kterou Hübl podědil po strýci). „Vyhovíme si. Ani na sebe nemusíme mluvit,“ zmiňuje často spoluhráč František Lukeš.

Pátá stovka: klid s kočárkem

Na přelomu roku 2011 a 2012 nasbíral Hübl 400 bodů. Po třicítce si několikrát vylepšuje sezonní maxima. „Hodně je to dané prostorem na ledě, ale hlavně se mi změnilo myšlení,“ přiznává. „Dřív jsem nedal gól a řešil jsem, jestli mám víc cvičit, nebo běhat. Patlal jsem se v tom. Teď jsem ale doma vyfasoval kočárek se psem a šel do lesa. Vyčistil jsem si hlavu a zase se těšil na trénink.“

Litvínovští hokejisté Viktor Hübl, Jiří Šlégr a Martin Ručinský (zleva)

Paradoxem je, že postupně Hübl trávil na zimácích i volný čas. Starší dceři se v televizi zalíbilo krasobruslení. Když ho chtěla vyzkoušet, tátovi se honilo hlavou: „Párkrát sebou švihne. Bude jí zima a pojedeme domů.“ Přepočítal se. Dnes do litvínovského oddílu vozí nejen třináctiletou Viktorku, ale i desetiletou Valerii.

Šestá stovka: titul a inspirace

Nejkrásnější éra. Šestatřicetiletý Hübl v sezoně 2014/15 s 58 body (21+37) ovládá produktivitu. „Za to vás pochválí v hospodě, ale oslavy na náměstí s lidmi a pohárem si užijete stejně, i kdybyste jich nasbírali jen dvacet,“ tvrdí Hübl.

Co kromě něj přispělo k historickému titulu hokejové bašty? 1) Brankář Francouz. „Vychytal zápasy, které bychom prohráli.“ 2) Pokrokové duo trenérů Hořava-Rulík. „Snad poprvé jsme v Litvínově přes léto trénovali jen dopoledne.“ 3) Kapitán Ručinský. „Zbláznil nás,“ ví Hübl. „A inspiroval i mě. Viděl jsem, s jakou chutí hraje ve třiačtyřiceti. Napadlo mě, že oproti němu jsem ještě pořád mladý.“

Sedmá stovka: bída a uznání

Po zlatém opojení přichází litvínovský bolehlav. Hübl má po titulu několik lákavějších nabídek z extraligy, ale dává přednost rodině a pohodlí. Z Chomutova mu to do práce zabere necelých dvacet minut autem.

„Kolikrát si říkám: To už jsem tady? Neprojel jsem někde na červenou?“ rozesměje se. Na podzim 2015 má 700. bod. Se zdokonalováním extraligových statistik si zvyká, že zdolává milníky. „Jeho somatotyp nahrává dlouhověkosti,“ všímá si expert David Pospíšil. „Šlachovitý borec, který se navíc umí přizpůsobit době a rychlosti.

Posledních 88 bodů

V březnovém ultimátním posledním kole extraligy Hübl bilancí 2+2 výrazně přispěl k výhře 6:2 nad Kladnem. Zachránil pro Litvínov extraligu. „Nechtěl jsem být podepsaný pod sestupem,“ oklepe se Hübl. Vlastně i proto teď vytvořil rekord.

Na penzi nemyslí, dál je v extralize platný. A spokojený. „Nerad se rejpu v minulosti. Důležité je, že rodinný i hokejový život mám parádní.“