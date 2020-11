Gól po půstu. Žralo mě to, řekl litvínovský útočník Jarůšek

„Chtěli jsme zapomenout na zápas v Hradci, který se nám absolutně nepovedl. Rychlý gól nás dostal do pohody, ale pak jsme hodně šancí nevyužili a je škoda, že zápas dospěl až do nájezdů. Jsme spokojení, že máme bod navíc, ale mohli jsme mít tři,“ litoval Jarůšek, který loni nasázel 22 branek.

Po pěti zápasech jste dal gól, štvalo se vás, že jste na něj čekal tak dlouho?

Každého žere, když se mu střelecky nedaří, snažím se aspoň pro tým odvádět práci. Když držíte systém, co hrajeme, tak moc gólů nepadá. Ale dneska to mohlo být ode mě lepší než jedna trefa.

Vítězný zvon pod střechou Litvínova.

Od doby, co jste přišel do Litvínova, jste poprvé porazil Olomouc. Věděl jste o té bilanci?

Netušil jsem to, ani mě to moc nezajímalo. Olomouc je nepříjemný soupeř, má urputný styl, drží střední pásmo, hodně brání. Možná nám to nesedělo, ale dneska už podobně hrají skoro všechny mančafty včetně nás.

Vyhráli jste tři z posledních čtyř zápasů. Zvedáte se po karanténě a pauze?

Je jasné, že karanténa nás zbrzdila, ale poslední zápasy už hrajeme týmově, na málo gólů. Dnes jich tam tedy pár napadalo, protože jsme dobře bruslili a měli i šance. Celkově povedený zápas.