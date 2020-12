Byli dole, už po sobě řvali, litoval litvínovský Demel nedotaženého obratu

„Naše výkony jsou jako na houpačce. Nedokážeme zopakovat stejnou hru, jakou jsme předvedli třeba minule na Spartě,“ štve litvínovského kouče Vladimíra Országha.

Verva v úterý prospala první třetinu, po trefách Kousala a Zbořila ztrácela 0:2. Naopak druhá část se pro Litvínov dlouho vyvíjela skvěle, Cibulskis s Gerhátem dorovnali skóre a domácí byli na koni. Jenže těsně před sirénou inkasovali gól do šatny od Bernarda, a to byl zlom.

„Dostat takový gól, to je nepříjemné pro každého. A nás to zvedlo,“ viděl hostující obránce David Bernard, autor vítězné trefy. „Nebyla to ani pořádná střela, spíš nahození. Myslím, že brankář to neviděl, některý z našich kluků před ním projel a propadlo mu to do protipohybu,“ popisoval mladoboleslavský zadák klíčový moment.

A litvínovský bek Patrik Demel litoval nedotaženého obratu Vervy. „Druhá třetina rozhodla, škoda, že jsme to nedotáhli. Cítil jsem, že byli dole, už po sobě na střídačce řvali. Škoda, že jsme z toho nevyždímali víc,“ mrzelo Demela, jenž asistoval u obou litvínovských gólů.

Na porážku si Litvínov zadělal už mizerným vstupem do zápasu. „Prohrávat po první třetině 0:2 s tak dobrým týmem, jako je Mladá Boleslav, která je navíc na vítězné vlně, to není dobrý začátek. Jestli se chceme i my dostat na nějakou šňůru, musíme se takových úvodů vyvarovat,“ velí Demel.