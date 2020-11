Válkova šikovnost rozhodla, cení si litvínovský kouč po výhře na Spartě

„Za ty dva body jsme moc rádi, ale hlavně nás těší i výkon, který byl diametrálně odlišný než v pátek v Pardubicích v první polovině zápasu,“ chválil litvínovský kouč Vladimír Országh.



Úvod zápasu se změnil v přestřelku, za šest minut to bylo 2:1, za Spartu se trefili Buchtele a Řepík, za Vervu Irving. Pak dlouho nic, až ve 29. minutě vyrovnal Jarůšek a zápas šel do prodloužení. V nastavené pětiminutovce gól nepadl, rozhodla až sedmá série nájezdů.

„Výsledek se mi hodnotí samozřejmě dobře. Kluci zaslouží pochvalu za to, jak to tu odmakali a odbojovali. V první třetině byla Sparta lepší a tam nám odskočila. Od druhé třetiny se hra vyrovnala a byl to až do konce vyrovnaný souboj. Ustáli jsme tam některé těžké chvíle, podržel nás brankář Godla, ale myslím, že jsme pokrývali dobře předbrankový prostor, kde je Sparta velmi silná. V nájezdech rozhodla šikovnost Lukáše Válka,“ hodnotil litvínovský kouč.

Sparťanský trenér Josef Jandač vyzdvihl vzestup Litvínova. „Předpokládali jsme těžké utkání, protože Litvínov se poslední zápasy - hlavně poté, jak si prošel těmi různými karanténami - zvedá. Zápas nás stál spoustu sil, ale to i Litvínov. Měli jsme špatnou hlavně druhou třetinu, kdy jsme soupeře nechali odjet do několika přečíslení,“ vyčítal.

Domácí Sparta mohla rozseknout vyrovnanou bitvu v prodloužení, v němž hrála přesilovku 4 na 3. „Ale bohužel jsme ji sehráli hodně špatně, prakticky jsme se tam pořádně nedostali. A v penaltách jsme proměnili jen jednu, což nestačilo,“ mrzelo Jandače.

Litvínov je se třinácti body jedenáctý a dotahuje se na desátou Olomouc, v úterý v 17.30 hostí Mladou Boleslav.