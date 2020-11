Sparta na houpačce. Nebudeme to pitvat, ať si nevytvoříme blok, řekl Jandač

„Je to dost na houpačce. Potřebujeme víc dobrých zápasů. Musíme se zlepšit a zamakat na přípravě. Zvládnout utkání i hlavou,“ burcuje útočník Sparty a její nejproduktivnější hráč Michal Řepík.

Sparta v posledních utkání nedokáže ustálit svou výkonnost a to jí momentálně výrazně škodí. V zápasech v Hradci a doma s Olomoucí předvedla kvalitu, výborný výkon v obraně a perfektní kombinace. Navíc dohromady dala 9 gólů.



Přesně to jí chybělo naposledy proti Litvínovu, Plzni i v Olomouci. „Neznáme zatím odpověď na to, proč jsme tak nevyrovnaní, ale pracujeme na tom. Nechceme se v tom pitvat, abych si nevytvořili nějaký blok v hlavách,“ tvrdí kouč Sparty Josef Jandač.



Trenéři už proto zkusili změnit styl hry i prohodit hráče ve formacích. Stabilní výsledky ovšem novinky zatím nepřinášejí.

„Prohození formací nám nevadilo a problém bych právě v tomto ohledu nehledal. Děje se to normálně, že se vedle vás spoluhráči střídají a nemůžeme se na to vymlouvat. Musíme jít do zápasů na sto procent, naplno soustředění. Ale zatím se to jeden zápas se to daří, další zase ne,“ říká otevřeně Řepík.

Litvínovský Filip Helt zkouší překonat Matěje Machovského v bráně Sparty.

Litvínov tentokrát sparťany přetlačil silovou hrou i dobrým defenzivním výkonem ve vlastním pásmu. „Bylo to moc těžké utkání a předpokládali jsme, že to tak bude. Litvínov se zvedá a dnešek nás stál hodně sil. Měli jsme špatnou druhou třetinu, kdy nás soupeř několikrát přečíslil,“ uvedl Jandač.

Zároveň však Sparta otevírala možnosti k litvínovským brejkům vlastním nedůrazem. „Možná jsme víc chtěli, než bylo v našich silách. Špatně jsme se zajišťovali a nedělali jsme dobrá rozhodnutí. Hodně puků jsme ztratili a nebyli jsme ve druhé třetině spokojení s hrou. Ačkoliv jsme po zbytek zápasu nebyli horší než Litvínov, proti jejich zarputilosti jsme se nedokázali prosadit,“ dodal.

„Začátek jsme neměli špatný. Ale věděli jsme, že Litvínov se z nejhoršího sebral a bude to silný soupeř. Víme, co máme příště dělat. Musíme také víc točit přihrávky do hokejky, abychom si vyhověli,“ míní Řepík.



Podle Řepíka se Sparta musí rychle zkonsolidovat, aby si udržela pohodu i pozice v extralize. „Teď jedeme do Třince, je to momentálně nejlepší tým extraligy, a tam to bude hrozně těžké. Musíme tam vážně zabrat, abychom byli úspěšní,“ upozorňuje kapitán.

Pryč je forma z října i počátku listopadu, kdy sparťané vyhráli pět duelů v řadě, nebo z deseti utkání jich rovnou osm ovládli. Vrátí se ještě ke své dominanci?