Karlovy Vary byly rychlejší na puku, ví litvínovský útočník Gerhát

Podle útočníka Františka Gerháta nelze s jedním vstřeleným gólem pomýšlet na vítězství. „Prohráli jsme si to tím, že jsme doma dali jen jeden gól. Musíme dávat minimálně tři nebo čtyři. Nedali jsme gól ani z přesilovky a s jedním nemůžeme doma pomýšlet na vítězství,“ řekl Gerhát v on-line rozhovoru s novináři.

Proti Karlovým Varům sice Verva od sedmé minuty vedla po brance Martina Hanzla, ale v utkání si moc velkých šancí nevypracovala a soupeř stav otočil. „V útoku jsme toho měli méně. Až tak jsme se v útočném pásmu neusadili, což se nám celkem dařilo v těch předešlých zápasech,“ podotkl Gerhát.

„Karlovy Vary byly rychlejší na puku. Jejich rychlost nám dělala asi největší problémy. Kolikrát nám puk vypíchli kousek za modrou čárou, musíte zase dozadu a ztrácíte energii. Byli jsme slabší i v soubojích,“ zhodnotil utkání třicetiletý slovenský útočník.

Litoval, že to doma opět nevyšlo s bodovým ziskem. „I když to bylo někdy herně dobré, tak jsme dostali nějaký gól, který nás položil. To se nám teď už naštěstí nestává, že bychom z toho úplně vypadli. Ale dáváme strašně málo gólů, i v Plzni jsme dali jen jeden. Musíme být chladnokrevnější v zakončení, zachovat klid na hokejce a věřím, že jak dáme víc gólů, tak se i doma chytíme,“ prohlásil Gerhát.

Ze sestavy Vervy vypadl z výkonnostních důvodů Kanaďan Samson Mahbod a opět nenastoupil ani Jakub Petružálek. Kouč Vladimír Országh uvedl, že si klíčoví hráči musejí říci o návrat do sestavy svými výkony. Gerhát potvrdil, že je konkurence v týmu cítit.

„Trénujeme s pěti pětkami. Konkurence tu je, byla i v přípravě, takže cítíme od trenérů, že pokud nebudeme podávat dobré výkony, tak nebudeme hrát. Je to dobré, že nesmíme polevit a v každém zápase dokazovat výkonnost,“ dodal centr, který působí v Litvínově už od roku 2008, kdy přišel do juniorky ze Slovanu Bratislava.