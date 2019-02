Chaos značky Litvínov. Do týmu by se mohl vrátit Dietz

„Do reprezentační pauzy máme tři zápasy pravdy, ten první se nám nepovedl,“ želel uzdravený litvínovský obránce Jiří Hunkes.

Desátá Verva se mohla k Mladé Boleslavi přicvaknout na bod, takhle se propast zvětšila už na sedm. V pátek tým trenéra Razýma cestuje do Zlína, který je jedenáctý, má o tři body méně a zápas k dobru. A v neděli na Hlinkův stadion dorazí odpadlík Pardubice.

„Teď už musíme zabrat s každým, ať je první nebo poslední. Bohužel nám to teď sedí víc venku, ve Zlíně musíme jednoznačně vyhrát,“ zavelel útočník František Gerhát.

Když v neděli Litvínov doma rozebral Vítkovice, zdálo se, že se na vlastním ledě zvedne. Jenže expresní boleslavští bruslaři ho zase uzemnili. Klíčový byl gól na 2:0 jen 62 vteřin po startu 3. třetiny. Pabiška vyjel zpoza branky, puk zvedl bekhendem a Hunkes ho rukavicí nešťastně srazil do vlastní branky.

„Přibrzdil nás už první gól, pak to začínala mít Boleslav pod kontrolou a my upadali do mírného chaosu. Blbá druhá branka nás položila úplně a pak už to bylo katastrofální,“ nevytáčel se Gerhát. „Soupeři šlo celý zápas sebevědomí nahoru a nám naopak dolů. Bez gólu doma, to nejde. Dát jeden dva by bylo málo. Potřebujeme nejmíň tři čtyři a mít převahu, ať to soupeře stojí síly.“

Zítra vyprší přestupní termín a Verva sleduje i finančně vyhladovělý Chomutov. „Mapujeme ho hlavně z pozice vlastníků práv na Dietze,“ řekl generální ředitel Jiří Šlégr. „Zaregistrovali jsme, že se tam nejspíš nedodržují nějaké platby. Dokonce jsme zaregistrovali, že Dietz by měl být na trhu na výměnu, což je paradoxní, když je náš. Byli bychom rádi, kdyby se vrátil. O jiných hráčích jsme zatím s Vláďou Růžičkou nemluvili.“

A posily odjinud? „Telefony drnčí, snažíme se něco udělat, ale moc toho na trhu není, takže kádr pravděpodobně zůstane, jak je.“