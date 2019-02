Na hlavu pal! V Litvínově už našli recept, jak probudit Petružálka

„Snažím se dělat pořád to samé. Nebo ještě o něco víc. Tvrdá práce, pokud se nešidí, se třeba neukáže hned, ale po čase ano,“ věřil útočník, který se před sezonou vrátil z Třince jako jedna z ikon chemiků.

Ve svém domovském klubu boduje pravidelně, je druhým nejproduktivnějším mužem Razýmovy ekipy. Jenže do půlky listopadu slavil jen tři zásahy a pak dlouho nic.

„Někdo musí taky na góly nahrávat,“ nadhodil technik Petružálek, v jehož kariérních statistikách v drtivé většině sezon převládaly asistence nad góly. „I letos jsem se tlačil do střel, ne že bych je neměl, jenže mi chybělo střelecké štěstí. O to víc jsem se snažil bojovat.“

Ale přece jen se mu do hlavy vkrádala nejistota. „Když má člověk po polovině základní části patnáct dvacet gólů, bude šance řešit jinak, získá sebevědomí. Jakýkoli sport je o psychice. Poslední dobou je jediné místo, kam mířím, hlava a krk. Bavil jsem se o tom i s naším brankářem Jarem Janusem,“ přibližuje Petružálek, který nahoru úspěšně poslal puk i v nedělní partii proti Pardubicím.

Jeho gól nastartoval obrat. „Šlo to zase na krk, zaplaťpánbůh to tam spadlo. Bohužel jsem to dělal i na tréninku, Jaro i Míša Petrásek se divili, ale asi to byla jediná cesta, jak z toho ven,“ míní bronzový medailista z mistrovství světa.

Litvínovští trenéři kolem Petružálka sice točili spoluhráče, aby se střelecky probudil, ale o jeho kvalitách nezapochybovali. „Jakub je poctivec. U střelců je prostě sinusoida výkonů, jednou jsou schopní proměnit šanci, pak zase ne. Jsme rádi, že se mu už ta karta obrací,“ uvedl asistent Radim Skuhrovec.

Sedm gólů a 19 asistencí, taková je aktuální bilance českého mistra s Litvínovem a šampiona KHL s Dynamem Moskva. I jeho branky a body drží Vervu v elitní desítce, byť na její hraně.

„Pomohla nám výhra na ledě jedenáctého Zlína, dala nám klid na trénink. Dva dny jsme si vyčistili hlavu, odpočinuli jeden od druhého, teď budeme zase tvrdě trénovat,“ hlásí 33letý útočník. „Během reprezentační přestávky nabereme fyzičku a zapracujeme na přesilovkách, které nám oproti jiným týmům hodně váznou.“