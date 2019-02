Kašpar se zvedá. Neštítím se tvrdé práce, říká litvínovské eso

Nejen kvůli němu Litvínov v přípravě přitopil pod kotlem. „I předtím měly tréninky solidní tempo. A když je vyšší, mám to rád, neštítím se takových věcí. Může mi to jen pomoct.“ Pomohlo i roztržení od Jakuba Petružálka, se kterým vyrůstali a váleli v mládeži. Už netvoří elitní útok, včera 33letý Kašpar nastoupil až ve třetí lajně s junáky Svobodou a Heltem. A klapalo jim to.

„My nejsme od toho, abychom skládali sestavu, to je práce jiných. Těžko říct, proč nám to s Petrim nešlo. My sami cítili, že to není ideální, možná by to sedlo později, kdo ví,“ dumá útočník. „Trenéři nás roztrhli, od té doby jsme vyhráli pár zápasů a oba jsme hráli trochu líp.“

Hned po návratu z Brna skóroval, pak celý prosinec a půlku ledna nic. Střelecky se probudil teď, trefil se při výhrách v Brně a v Liberci. Včera proti Spartě ne, byť patřil k nejlepším. „Mrzí nás, že neděláme radost našim fanouškům, přitom jsme ubojovali dvě velké výhry venku. Doma bohužel nedáváme góly. Musíme to cpát víc do brány. Málo střílíme anebo to chceme dohrát do tutovek, což nám nejde. Musíme to zjednodušit!“