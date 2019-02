Litvínov už není směšný. A teď udržet desítku, velí brankář Petrásek

„Doma nám to teď nešlo, navíc v pátek v Plzni jsme byli vyloženě směšní,“ připomněl útočník Martin Hanzl, že se Verva chtěla omluvit za výbuch 1:7. „Řekli jsme si, že po nich půjdeme, a plnili jsme to do puntíku. Vybojovali jsme si spoustu puků, z toho pramenily šance, konečně jsme nějaké proměnili.“

K úspěchu pomohl i unikát: Vítkovice nedaly Litvínovu ani ve třetím vzájemném zápase gól. K jedinému včerejšímu jim totiž pomohl litvínovský obránce Trončinský.

„Když si dali vlastňáka, kluci se smáli, že jim fakt nejsme schopní dát ani gól,“ líčil hostující bek Petr Šidlík. Proti Vítkovicím dvě čistá konta vychytal Janus, Petrásek se ho včera smolně nedočkal. „Ale ani já gól od Vítkovic nedostal, to od Tronči,“ smál se Michael Petrásek. „On se mi hned omlouval, ale to se prostě stane. Chtěl zablokovat přihrávku a já už se předtím hnul na střed, kde sjížděl samotný hráč.“

Vervě pomohly slepené góly: první dva dala za 40 vteřin v úvodní třetině, další dva za 65 sekund v periodě třetí. Prosadili se jubilant Hübl, který hrál 800. zápas za Litvínov, Jurčík, Petružálek a Hanzl. Dominanci pak zpečetil Jícha.

„Zatím se nám na Vítkovice daří, ale musíme hrát takhle na všechny; být agresivní, donutit je k chybám, střílet góly,“ apeluje litvínovský útočník Ondřej Jurčík. „Říkali jsme, že Plzeň hodíme za hlavu. Ukázali jsme si, co jsme tam dělali špatně. Teď bylo vidět, že proti týmům z vyššího postavení v tabulce nám to svědčí.“ Včera to platilo určitě. „Pro nás vzadu a pro mě v bráně to byl jeden z lehčích zápasů,“ tvrdil brankář Petrásek, rozmrzelý z výkyvové formy svého mužstva: „Jednou zahrajeme suprově a podruhé to je šílené. Vědět, jak ty dobré výkony zopakovat, je to jiné. Snad chytneme konečně nějakou sérii.“

Litvínov hlavně zatočil s tou domácí černou, na Hlinkově stadionu předtím rupnul čtyřikrát v řadě se Spartou, Hradcem Králové, Olomoucí a Chomutovem. Teď už potěšil 4 532 diváků v ochozech.

Poslední čtvrtinu extraligy Litvínov odstartuje v úterý zase doma s Mladou Boleslaví. „Cílem je minimálně zůstat v desítce, boj o ní je velký,“ vnímá Petrásek. Před jedenáctým Zlínem má Verva po včerejšku tříbodový náskok.