V Litvínově chci být nejlepší. Jako všude, říká bek Trončinský

„Je to pro mě oživení a výzva. V Pardubicích není celkově moc dobrá atmosféra, okolo klubu se děje spoustu věcí a hráči nemají úplně klid na práci. Naopak tady bylo poměrně snadné zapadnout,“ užívá si změnu 30letý ofenzivní zadák.

„Všechny kluky z Litvínova znám, se spoustou z nich jsem už hrál. Navíc bydlím v Ústí nad Labem, takže to mám kousek,“ líbí se hráči s patnácti reprezentačními starty na kontě. „Zkrátka jsem rád, že jsem v Litvínově, a budu se snažit podávat co nejlepší výkony a pomoci týmu do play off. Pardubicím ale budu i nadále držet palce, aby se zachránily.“

Trončinský si těžko mohl představit lepší premiéru za Litvínov, Verva v pátek vyhrála na ledě Liberce 3:2 a ukončila jeho jedenáctizápasovou vítěznou sérii před domácím publikem.

„Bylo to super, že jsem přišel a hned v mém prvním zápase za Litvínov jsme dokázali vyhrát. Liberec má skvělý tým, hraje výborně a obzvlášť doma je nesmírně silný. My jsme si ale před utkáním říkali, že každá série musí jednou skončit. Bylo to vyrovnané utkání se spoustou šancí.

Rozhodla asi větší efektivita v zakončení, byli jsme o ten jeden gól lepší. Jsem rád, že se to podařilo právě nám a odvezli jsme si velmi cenné tři body,“ pochvaloval si Trončinský, který si v této sezoně připsal ve 23 zápasech 11 kanadských bodů.

Na Liberec má nejspíš štěstí, když měl premiéru za Pardubice, byla rovněž na ledě Tygrů a rovněž vítězná. „Hned jsem si na to vzpomněl, když jsem koukal, kde hraje Litvínov. Ale za Pardubice jsem přišel bez tréninku, šel jsem rovnou do zápasu. Teď už jsem se stačil trošku aklimatizovat. Každopádně do Liberce jezdím rád,“ usmíval se urostlý Trončinský, který v barvách Chanty-Mansijsku a Slovanu Bratislava okusil také KHL.

Litvínov je jeho již šestým extraligovým působištěm. „Vždy když někam jdu, chci být nejlepší. Takže se budu snažit být i tady nejlepší v týmu. Jsem moc rád, že jsem tu, budu se snažit pomoct do play off.“

Po nedělní porážce 1:4 se Spartou ovšem Verva vypadla z elitní desítky, i když jen kvůli horšímu skóre s nyní desátým Zlínem. A třeba od sedmé Sparty ji dělí jen tři body. Smaže ztrátu a proklouzne s Trončinským do vysněného play off?