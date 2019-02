Splnil se mi sen. A teď budu makat, abych se v áčku udržel

„Škoda, že jsme prohráli, ale jinak mě to strašně bavilo. Neskutečný zážitek, zatím určitě můj největší hokejový,“ zářil útočník při rozhovoru pro klubový web.

Na svém pokoji ráno v klidu hrál na playstationu NHL, když si ho nechali zavolat trenéři litvínovského áčka. „Řekli mi, že budu hrát zápas. Byl jsem z toho trochu překvapený i nervózní, ale jinak jsem byl za to strašně rád.“ Svobodu přijeli do hlediště podpořit otec s bratrem i děda, na ledě strávil 14 minut a zahrál si v lajně s mistrem světa Lukášem Kašparem.

„Je to výborný hráč a byla pro mě čest s ním hrát. Vůbec všichni kluci se mi snažili pomoct, radili mi, ať nejsem nervózní, hraju svoji hru a nebojím se, moc jim za vše děkuju!“ říkal skromně mladík.

Úroveň extraligové bitvy ho nadchla. „Hráči jsou tady daleko silnější a chytřejší, všechno je o hodně těžší než v juniorce. Prostě naprosto nesrovnatelné!“ V extraligovém áčku by se Svoboda rád udržel. „Je to pro mě neskutečná motivace. Jako mladý jsem sem jezdil na zápasy, strašně jsem chtěl za tento klub hrát a dneska se mi to splnilo. Takže teď budu dál makat, abych se tady udržel co nejdéle!“