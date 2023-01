První nula v extralize a chvála ze všech stran. Zajíček už není zajíčkem

„Stejně jako střelci prvního gólu, i já si vzal puk na památku. A něco zaplatím do týmové kasy, bohužel. Vychutnají si mě, to je práce Godliče, přijdu o dost,“ jmenoval se smíchem brankářského parťáka a pokladníka Denise Godlu.

První čisté konto slavil rodák z Frýdlantu a odchovanec Liberce ve svém čtyřicátém startu v extralize. Kryl jedenatřicet střel Motoru a zneškodnil pět ze šesti nájezdů hostů.

Jen mazák Lukáš Pech ho vyškolil Forsbergovou kličkou, pak mu to však Zajíček vrátil. Betonem puk vyrazil nad sebe a ještě se po něm vrhnul jako tygr. Efektní! Hlinkovým stadionem se rozléhal aplaus.

„Pechy to nejdřív udělal hezky, bohužel. Mohl jsem to mít celé čisté, ale nemám. Pak se štěstí otočilo ke mně. Když puk letěl, skočil jsem po něm, kdyby náhodou chtěl padat do brány,“ líčil hrdina Vervy finiš rozstřelu.

Když po utkání litvínovský kotel vyvolával Zajda, Zajda!, na oslavu tradičně hupsnul do mantinelu. „Nebojím se zranění, jsem už na to zvyklý,“ zubil se vousáč.

Chválu slyšel ze všech stran. „Už od začátku sezony podává velmi solidní a stabilní výkony. Roste z něj kvalitní extraligový brankář,“ řekl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Brankář Litvínova Šimon Zajíček

Bývalý spoluhráč, nyní českobudějovický útočník Martin Hanzl smekl: „Oba gólmani, tedy i náš Hrachovina, dnes excelovali. Zajíček byl výborný. Když jsem tu hrál, pendloval mezi námi a juniory. Mohl jsem mu dát dva tři góly, ale neměl jsem den a on ho měl.“

Nic platné hostům nebyl vyvěšený „leták“ v kabině od trenéra brankářů Stanislava Hrubce, kam na Zajíčka pálit. Zůstal neprůstřelný.

„Vždycky se soustředím na první střelu, ale v první třetině jsem měl asi jen dva zákroky. Až ve druhé jsem se do toho dostal, protože Motor začal fakt hodně pálit. Něco se tehdy zlomilo, cvaklo mi tam a od té doby jsem se cítil parádně,“ vyprávěl mladý gólman.

„Nula je asi zasloužená, ale hlavně týmová, podíl na ní máme všichni. Kluci výborně bránili.“ Ač je z brankářského tria Litvínova nejmladší, dostává přednost před slovenskými kolegy a reprezentanty Godlou a Tomkem.

„Fungujeme dobře. Kdo chytá, tomu ostatní dva přejí. Sebevědomí mám pořád stejné, snažím se být stále pokorný. A chci se poučit z proher i výher.

„Pokud to bude i příště výhra, Verva si oddechne. Je totiž třetí od konce a svého pátečního hostitele, tedy Kladno, by mohla na posledním místě odříznout.

„Zápas bude hodně důležitý, hrajeme s nimi naposledy, je šance jim odskočit,“ burcuje Zajíček, kterého tlak velkých zápasů nedrtí: „Snažím se na to nemyslet, zbytečně bych na sebe přenesl stres. A to nechci.“

Stres nepřenáší ani na svůj tým, naopak. Sálá z něj čím dál větší jistota. Jeho první extraligová nula je důkazem.