Žádné Německo. Brankář Godla zůstává, odmítl spekulace šéf Litvínova

„Taky jsem to zaregistroval na serveru eliteprospects.com v kategorii spekulací, ale nevím, kde vznikla. Nic neřešíme, ani Denisův agent mi v tomhle nevolal. Jednou jsme tedy spolu teď mluvili, ale ne o tom, že by mohl někam odejít,“ řekl Hynek. Informace se týkala klubu Beitigheim Steelers, posledního v DEL.

Litvínov nedávno obnovil hostování Godlova slovenského parťáka Mateje Tomka z brněnské Komety. Za Vervu chytal už v říjnu, zvládl šest zápasů s průměrem 1,76 inkasované branky, jenže pak si zranil klíční kost a musel na operaci.

Ve středu na Spartě, kde chemici rupli 2:3, nastoupil nejmladší z tria Šimon Zajíček. Záda mu kryl junior David Čermák. „Godla s Tomkem byli nemocní, oba měli teploty, měsíc nám tu běhá chřipka,“ vysvětlil šéf Hynek. „Tomek rozšířil a posílil naši brankářskou dvojici opět na trojici, s níž sezonu dokončíme. Nedovedu si představit mít jen dva gólmany. Kdyby opět dostali oba naráz chřipku, zbyl by nám jen junior.“

S posledním lednem se zavře přestupové okno a Hynek trh obhlíží. „Hledá celá Evropa, i my koukáme, ale ne za každou cenu. Měli jsme rozdělané hráče ze zahraničí, něco ze Švédska, zámoří a Slovenska. Jenže kdyby měl někdo přijít, musí to být hráč pro první dvě lajny. Ne někdo, kdo jen rozšíří kádr a bude třeba sedmnáctým útočníkem, to nic neřeší,“ ozřejmil generální ředitel.

Podle něj jsou v kádru pod smlouvou tři brankáři, šestnáct útočníků a deset obránců. „To je víc než pět pětek. Šestnáct útočníků jsme tady poslední dva roky neměli. A to jsme ještě pustili Chalupu do Hradce Králové, protože u nás neměl vytížení. Plus ještě máme Stehlíka na Slavii a Berku v Sokolově, taky juniora Danielčáka,“ vypočítal Hynek.

Přiznal, že na podzim domlouval trejd útočníka Jindřicha Abdula do Českých Budějovic, odkud na sever Čech přišel. „Když se Jindrovi nedařilo, řešily se nějaké varianty. Ale nedostali jsme adekvátní náhradu. Není možné jim posílit první lajnu a nám by přišel hráč ze čtvrté. Měli jsme požadavek na dva hokejisty z první šestky, ke shodě nedošlo. Jindra zůstal a zvedl se.“

Litvínov je dvanáctý, zatím bez jistoty záchrany i play off. V pátek hraje v Liberci, v neděli hostí souseda v tabulce České Budějovice. „Bude to boj do konce,“ vytušil Hynek. „Rozhodne aktuální forma a zdravotní stav. Věřím, že nám už se po vlně chřipek vyprázdní marodka, protočil se na ní celý tým. Jen díky širšímu kádru to zvládáme.“